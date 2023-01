Plataforma de criptomoedas falida quer lançar token para pagar credores

A Celsius, uma plataforma de negociação de criptomoedas que entrou em falência em julho de 2022, está considerando lançar um token como forma de pagar os seus credores, de acordo com informações reveladas por representantes da companhia nesta semana.

O movimento faria parte de uma estratégia para que a empresa consiga sair do processo de falência atualmente em andamento nos Estados Unidos. A decisão também envolveria uma reorganização para voltar ao mercado, dessa vez como uma plataforma regulada.

Durante uma audiência do processo de falência, um advogado da Celsius disse à Justiça dos EUA que a reorganização traria mais dinheiro para os credores da plataforma de criptomoedas do que vender os atuais ativos sob posse da companhia, considerando a desvalorização que eles sofreram.

O advogado informou ainda que a Celsius está negociando com "vários grupos de credores" para conseguir lançar a nova empresa e emitir o token para credores como parte dos seus planos de pagamento de dívidas. O movimento ainda precisa ser aprovado pela Justiça.

De acordo com a Bloomberg, a emissão do token seria a primeira do tipo por parte de uma empresa falida do setor de criptomoedas. Em uma iniciativa semelhante, a corretora Bitfinex chegou a emitir um token para compensar clientes que perderam dinheiro após um ataque hacker.

Além da permissão judicial, os planos da Celsius precisarão ser aprovados em votação pelos credores da plataforma, incluindo os clientes que tinham fundos depositados. A aprovação precisa ocorrer antes da análise por parte do juiz responsável pelo caso.

Em dezembro de 2022, a companhia informou que atraiu 30 interessados em arrematar seus vários ativos, incluindo sua plataforma de negociação para investidores de varejo e seus negócios de mineração de criptomoedas. Considerando os preços em novembro do ano passado, a Celsius detém US$ 2,6 bilhões em criptomoedas.

Entretanto, mesmo se vendesse esses ativos, ela ainda teria um déficit de US$ 1,2 bilhão para quitar todas as suas dívidas. Também em dezembro, a Justiça dos EUA permitiu que a Celsius reabra saques para um pequeno grupo de clientes.

Em janeiro, foi determinado que a empresa de criptomoedas possui a propriedade de US$ 4,2 bilhões que foram depositados por clientes dentro do programa de "Earn" da companhia, que envolve empréstimos e uma modalidade de renda passiva.

