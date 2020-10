“Fomos dormir e acordamos em 2025”, diz diretor da Febraban sobre o Pix

No quinto painel do Future of Money — evento online da EXAME para discutir inovação financeira e o futuro do dinheiro com especialistas convidados — o assunto foi o Pix. E os participantes demonstraram grandes expectativas com o novo sistema de pagamentos do Banco Central, que começará a ser testado nos próximos dias.

“Um dia fomos dormir e, quando acordamos, estávamos em 2025”, disse Leandro Vilain, diretor de Política de Negócios e de Operação da Febraban. “A gente esperava essa evolução para daqui cinco ou até mais anos”, completou, fazendo referência ao cenário favorável à digitalização dos meios de pagamento, motivada não apenas pelo Pix, mas também à pandemia do novo coronavírus, que aumentou o uso de plataformas digitais de pagamentos.

“Hoje, 40% das transações financeiras são feitas com dinheiro em espécie, o que gera custos tanto para o governo quanto para a população”, afirmou Pedro Coutinho, CEO da GetNet, que demonstra otimismo em relação à adoção do Pix pelos brasileiros, mas faz uma ressalva:

“É o consumidor quem dá as cartas. O Brasil ainda transaciona mais de 30 milhões de cheques por mês, que às vezes pensamos que sequer existem mais. Tudo depende de uma boa experiência para o consumidor, e se isso acontecer, é muito provável que boa parte migre para o digital”.

Diretora de Operações do Mercado Pago, Elaine Shimoda acredita a experiência do uso de plataformas digitais durante a pandemia também pode ajudar a popularizar o uso do Pix e a superar dificuldades ligadas à necessidade de se aprender a utilizar uma nova tecnologia: “Quando o consumidor enxerga benefício, ele aprende rápido. Foi assim com o Auxílio Emergencial, que não apenas bancarizou milhões de pessoas, como as trouxe para o digital. Muita gente agora chega ao Pix com o conhecimento adquirido nesse processo”.

Sobre o impacto do Pix nos demais métodos de pagamento utilizados no Brasil, Coutinho não enxerga riscos para o mais tradicional deles: o cartão de crédito. Para ele, nem tudo será substituído pelo Pix, e o cartão de crédito é um desses casos: “O brasileiro precisa de crédito. A indústria brasileira faturou 1,8 trilhão de reais no ano passado, e 65% deste valor foram pagos com cartões de crédito. Metade desse valor, inclusive, com parcelamento de até 12 vezes”, disse.

Não são apenas os especialistas que estão otimistas com o início das operações do Pix. Consumidores e as próprias instituições também seguem o mesmo caminho, e números do Banco Central sustentam a afirmação: hoje, a mais de 15 dias do lançamento oficial do sistema, já são mais de 50 milhões de chaves cadastradas pelos consumidores e 762 instituições financeiras credenciadas para utilizar o Pix.

