Pix movimenta mais de R$ 120 milhões em primeira semana de testes

Depois de uma semana em período de testes, o Pix, novo sistema de pagamentos do Banco Central, já movimentou mais de 120 milhões de reais. Ao todo, já foram mais de 321 mil transações pela plataforma, que ficará em fase de testes por um total de 12 dias antes de entrar em plena operação.

Em fase de testes desde o último dia 3, o Pix seguirá com uso restrito até o próximo domingo (15), para então ser aberto a todos os brasileiros na segunda-feira (16). O montante exato em transferências realizadas pelo Pix até aqui é de R$ 120.514.510,47 em 321.345 operações — uma média de exatos 375 reais por operação.

Apesar dos números significativos, o total ainda está longe de atingir o potencial esperado para o Pix. Em 2019, por exemplo, foram realizadas 56,7 bilhões de transferências bancárias à distância (sem uso de agências e postos de atendimento bancários) no Brasil, o que indica o quanto o novo sistema do BC ainda pode crescer.

Ao todo, segundo dados do Banco Central, o sistema já conta com mais de 30 milhões de usuários registrados, sendo 28,6 milhões de pessoas físicas e 1,6 milhão de pessoas jurídicas. Ao todo, o sistema conta com 67,5 milhões de chaves cadastradas — a diferença entre o número de usuários e de chaves cadastradas se dá porque cada pessoa pode registrar mais de uma chave no sistema, que podem ser usadas em instituições financeiras distintas.

Entre as chaves escolhidas, a preferência é pelo número do CPF, que já conta com quase 25 milhões de chaves. Em seguida, aparecem o número de telefone celular (16,2 milhões), combinação de números aleatórios (13,5 milhões), endereço de e-mail (11,5 milhões) e CNPJ (1,3 milhão).

Na última terça-feira (10), o Pix registrou o volume mais alta de transações desde o início dos testes. Foram 135.444 transferências, totalizando mais de 55 milhões reais enviados pelo novo sistema do BC.

A tendência é que, com o aumento da familiaridade dos usuários com o sistema, e também da abertura para novos consumidores pelas instituições financeiras, o número siga crescendo exponencialmente até a abertura completa do sistema.