Pix internacional é possível? Saiba tudo sobre o seu desenvolvimento

A criação de um Pix internacional é possível? Não só é possível como já está em desenvolvimento pelo "banco central dos bancos centrais", o BIS.

Neste vídeo vamos te explicar como o Banco de Compensações Internacionais (BIS) tem desenvolvido um projeto para integrar os pagamentos globais. Conheça o projeto Nexus e quando poderemos ter um certo tipo de Pix internacional:

