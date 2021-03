Pesquisas por 'bitcoin' aumentam 566% após desvalorização da lira turca

As pesquisas do Google por bitcoin proveniente da Turquia explodiram nas últimas 24 horas, após o valor da lira turca caiu 14% após a demissão do presidente de um banco central.

De acordo com dados do Google Trends, o número de buscas por Bitcoin aumentou 566% imediatamente após a notícia da morte da lira.

O valor da lira caiu 14% em uma queda repentina após que o presidente da Turquia, Erdogan, demitir o diretor do banco central do país. O ex-governador Naci Agbal foi creditado por tirar a lira de baixas históricas, em parte aumentando as taxas de juros para combater a inflação. Sua remoção abrupta chocou investidores nacionais e estrangeiros, relata a BBC News.



A lira turca recuperou um quinto de seu valor em relação ao dólar dos EUA desde o início de 2021. A recente queda de 14% foi provocada por preocupações de que o progresso feito por Naci Agbal pudesse ser anulado pela nomeação do novo diretor, Şahap Kavcıoğlu, um banqueiro e político que diz opor-se ao uso de altas taxas de juros para combater a inflação.

O aumento no número de pesquisas por Bitcoin entre os cidadãos turcos é um recorde histórico, representando quase o dobro do número de pesquisas registradas durante a corrida de touros de 2017-2018.

Não são apenas os cidadãos turcos que estão revendo as criptomoedas. No início de março, o Ministério do Tesouro e Finanças da Turquia anunciou que trabalharia com o banco central, em conjunto com órgãos reguladores, a fim de estabelecer diretrizes claras sobre o uso de criptografia.

“Compartilhamos as crescentes preocupações sobre criptomoedas com o resto do mundo. Os desenvolvimentos (das criptomoedas ao redor do mundo) e a condição das criptomoedas na Turquia estão sendo monitorados de perto pelo nosso ministério”, anunciou o ministério na época.

