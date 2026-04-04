Pesquisadores testam tarefas em blockchain com computadores quânticos pela 1ª vez

Uma iniciativa da Postquant Labs busca avaliar se a computação quântica pode melhorar o desempenho de redes blockchain. A empresa lançou uma rede de testes que permite o uso simultâneo de computadores quânticos, unidades de processamento gráfico e processadores tradicionais para resolver problemas matemáticos ligados ao funcionamento dessas redes.

O projeto, chamado Quip.Network, foi desenvolvido com apoio técnico da D-Wave e já atraiu cerca de 13 mil inscrições de pesquisadores de universidades e centros de pesquisa. Apesar do interesse inicial, a plataforma ainda opera em fase experimental e não representa um produto final em operação.

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Ambiente híbrido testa desempenho da computação quântica

A proposta da rede de testes é criar um ambiente híbrido no qual diferentes tipos de processamento possam ser comparados diretamente. Participantes podem contribuir utilizando computadores quânticos, placas gráficas ou processadores convencionais, permitindo avaliar diferenças de desempenho, tempo de execução e consumo de energia.

A computação quântica se diferencia dos sistemas tradicionais por conseguir testar múltiplas soluções simultaneamente, enquanto computadores clássicos operam de forma sequencial. Essa característica pode oferecer vantagens em problemas de otimização, como logística e alocação de recursos, que também são relevantes para o funcionamento de blockchains.

Segundo a empresa, seis equipes já submeteram trabalhos práticos na rede de testes. Os participantes são recompensados com tokens digitais que podem ser utilizados para acessar recursos computacionais dentro da própria plataforma.

O uso combinado de diferentes tecnologias também permite identificar em quais cenários a computação quântica pode trazer benefícios reais, como maior eficiência energética ou melhor qualidade nas soluções encontradas.

Testes ainda não comprovam vantagem prática

Apesar do potencial, a própria empresa reconhece que ainda não há evidências definitivas de que a computação quântica supere os sistemas tradicionais em aplicações de blockchain. O lançamento de uma rede principal dependerá da comprovação dessa vantagem e da existência de demanda no mercado.

Testes internos indicaram que um sistema quântico da D-Wave superou configurações com múltiplas placas gráficas e centenas de núcleos de processamento em tarefas específicas de otimização. No entanto, esses resultados ainda não foram verificados de forma independente.

Outro ponto relevante é que os computadores utilizados no projeto não são capazes de executar funções amplamente discutidas em estudos recentes, como a quebra de criptografia. Os sistemas da D-Wave são voltados para problemas específicos e não possuem capacidade para realizar ataques a redes blockchain.

Riscos e oportunidades

O lançamento ocorre em um momento em que cresce a discussão sobre o impacto da computação quântica no setor cripto. Parte da indústria vê a tecnologia como uma ameaça potencial à segurança das redes, enquanto iniciativas como a da Postquant Labs buscam explorar possíveis ganhos de eficiência.

A abordagem adotada pela empresa propõe avaliar se a tecnologia pode ampliar o uso de blockchains em aplicações além do mercado financeiro, incluindo setores como logística e indústria.

Ainda assim, especialistas apontam que o avanço da computação quântica no contexto de blockchain depende de validações técnicas mais amplas e da evolução dos próprios sistemas quânticos. Até que isso ocorra, projetos como o Quip.Network permanecem como ambientes de experimentação para entender os limites e as possibilidades dessa integração.

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