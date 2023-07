Pesquisa revela que 47% dos investidores esperam que Ethereum supere o Bitcoin

A Fidelity Digital Assets lançou um 'Relatório de Sinais do 2º trimestre de 2023' em 18 de julho, no qual afirmou que a perspectiva do ether para os próximos 12 meses e para o longo prazo é positiva. No acumulado do ano, o preço do ether subiu 62%, mas, embora a empresa de investimentos possa ter uma visão otimista de curto prazo do ether, isso não significa que eles acreditam que o canal de alta de um mês será mantido.

Além dos indicadores técnicos, a justificativa por trás da perspectiva otimista da Fidelity para o ether no relatório é a taxa de queima da rede em comparação com a emissão de moedas, o "momentum de novos endereços" e o crescimento no número de validadores de rede.

De acordo com o relatório da Fidelity, a emissão líquida desde a atualização The Merge em setembro de 2022 resultou em uma diminuição líquida de mais de 700 mil ether. Além disso, os analistas afirmam que o aumento no número de endereços Ethereum que realizaram transações pela primeira vez prova uma adoção saudável da rede, de acordo com dados da Glassnode.

O relatório também aponta um aumento de 15% no número de validadores ativos do Ethereum no segundo trimestre.

A expectativa em torno do EIP-1153 também está ganhando impulso para a rede Ethereum, pois o "opcode de armazenamento transitório" melhora a eficiência dos contratos inteligentes, reduz os custos e amplifica o design da Máquina Virtual Ethereum (EVM). A mudança é especialmente significativa para as exchanges descentralizadas (DEX), onde a dominância da rede Ethereum caiu de 60% para 46% nos últimos seis meses, de acordo com dados do DefiLlama.

Atualização do Dencun esperada para reduzir os custos de transação

Outro fator potencialmente otimista para a rede Ethereum é a atualização antecipada na principal DEX, a Uniswap. De acordo com uma apresentação em 17 de julho na Ethereum CC, a próxima versão Uniswap V4 permitirá que os usuários criem diversos tipos de pools usando botões programáveis (hooks), suporte nativo ao ether e um contrato singleton que realiza transações internas antes de definir os saldos finais.

O anúncio aumentou a probabilidade de que o EIP-1153 seja incluído na próxima atualização "Dencun", o que causou reações de Scott Lewis, co-fundador do Slingshot e do DefiPulse:

i had missed the news that uniswap labs got eip1153 into cancun. they kept the details for wanting eip1153 secret from the community, only publishing v4 only after inclusion was finalized. informal governance captured by an insider-aligned, for-profit monopoly. sad day. — scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) June 13, 2023

Se aprovada, a implementação será vital para que a rede ethereum recupere a participação de mercado perdida devido às altas taxas de gás, uma vez que a média de 7 dias está acima de US$ 4 desde fevereiro. Como consequência, o valor total bloqueado (TVL) da ethereum atingiu seu nível mais baixo desde abril de 2020, em 13,55 milhões de ETH, de acordo com o DefiLlama.

Além disso, a atividade de aplicativos descentralizados (Dapp) diminuiu, conforme mostram os dados de 30 dias de carteiras ativas únicas do DappRadar: Uniswap -28%, 1inch Network -14%, MetaMask Swap -8% e OpenSea -5%. Em comparação, no mesmo período, a PancakeSwap da BNB Chain teve um aumento de 10% e o número de usuários do Uniswap na Polygon aumentou 8%.

As métricas de derivativos permanecem estáveis

Os futuros trimestrais do ether têm sinalizado preocupação entre os traders profissionais. Esses contratos de prazo fixo geralmente são negociados com um prêmio de 5% a 10% em relação aos mercados à vista para compensar o pagamento atrasado, situação conhecida como contango.

De acordo com dados da Laevitas, o prêmio dos futuros trimestrais do ether atualmente está em 4%, abaixo do limiar neutro e menor do que os 5,5% vistos em 14 de julho. Esse indicador é uma evidência clara de que os traders estão menos propensos a usar alavancagem para posições de alta no ether.

De forma preocupante, os ganhos de 59% do ether neste ano podem ter levado os investidores a se tornarem excessivamente otimistas. Uma recente pesquisa do CryptoVantage com 1.000 norte-americanos que investiram em criptomoedas nos últimos cinco anos constatou que 46% citaram o ether como o principal concorrente para superar o bitcoin.

Esta é uma visão um tanto surpreendente, mas pode ser enganadora, uma vez que a pesquisa não perguntou se outra moeda eventualmente superaria o bitcoin, então os entrevistados não necessariamente colocam grandes chances nesse resultado.

A análise da Fidelity apresentou razões válidas para sua perspectiva otimista do desempenho do preço do ether nos próximos 12 meses, mas no curto prazo, as altas taxas de gás recorrentes e a falta de interesse dos compradores alavancados sinalizam maiores chances de que o preço do ether rompa o suporte do canal de alta.

