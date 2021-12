Pesquisa: número de brasileiros que querem ter NFTs cresce e chega a 37%

Uma pesquisa da plataforma de criptomoedas Crypto.com mostra que os brasileiros têm enorme interesse pelo setor e, em especial, pelo mercado de tokens não fungíveis, os NFTs.

De acordo com o levantamento, que ouviu 2.000 pessoas no país, 37% dos entrevistados quer ter um NFT. Além disso a pesquisa mostrou que o conceito desse tipo de criptoativo já é amplamente conhecido: apenas 13% nunca ouviram falar no termo NFT.

“NFTs são uma tendência crescente em todo o mundo e o Brasil evidentemente não é exceção”, disse o head de Growth da Crypto.com no Brasil, Guilherme Sacamone. “Nossa pesquisa mostra que o interesse vem crescendo pelo país e será interessante ver como isso se desdobra à medida que mais pessoas passam a se familiarizar com a posse de tokens”.

A pesquisa também mostrou que 40% das pessoas já investiram em criptomoedas nos últimos 12 meses e que a crise econômica, a inflação e o desempenho do real frente ao dólar estão levando os brasileiros a buscar alternativas para diversificar sua carteira e o investimento em criptomoedas é uma das principais opções - 33% enxergam as criptomoedas como forma de proteção.

Além disso, mais de 59% dos brasileiros que ainda não investem em criptomoedas afirmaram que pretendem fazê-lo nos próximos 12 meses. Os três principais fatores que os impediram de investir no setor até agora são a necessidade de uma melhor compreensão de como comprar criptomoedas (62%), a necessidade de uma melhor compreensão de como as criptomoedas funcionam (53%) e o desejo de ter a possibilidade de sacar em dinheiro seus investimentos com um cartão em um caixa eletrônico (34%).

Em relação aos brasileiros que investiram em criptomoeda no ano passado, 46% dos entrevistados pretendem investir em fundos de investimento cripto, enquanto 54% pretendem investir em criptomoedas como bitcoin e ether de forma direta.

