Perfil sobre NFTs que tem Mark Cuban como investidor é banido do Instagram

Um página sobre NFTs no Instagram, com quase 2 milhões de seguidores e verificada com o símbolo azul característico, foi banida pela rede social após denúncias de que promovia projetos suspeitos, sem divulgar que se tratavam de anúncios. Entre os investidores da conta está o bilionário Mark Cuban, famoso entusiasta do mercado cripto e um dos apresentadores do programa Shark Tank nos EUA.

Uma denúncia feita no Twitter no dia 2 ganhou a atenção da comunidade cripto. Nela, o autor mostra como a página @NFT no Instagram cobrava a partir de US$ 100 mil para postagens no feed, stories, destaque em sua newsletter e em sua sala de discussões online. Essas campanhas, além de parecidas entre si, não eram tratadas como anúncio pelos donos da página, gerando ainda mais interesse e confusão entre seus seguidores, em sua grande maioria novatos no mundo dos NFTs.

Os projetos divulgados usavam mecanismos de compra de seguidores para maior legitimidade, mas, apesar disso, a conta afirmava que a divulgação era feita após os projetos passarem por uma verificação interna, numa espécie de curadoria. Na maioria das divulgações, o perfil no Instagram dava como certo o sucesso dos projetos em questão. No entanto, segundo dados da denúncia, 70% dos projetos endossados pela página tinham seus tokens negociados abaixo ou no mesmo valor de lançamento — o levantamento mostra algumas negociadas até 98% abaixo do valor inicial.

Na quinta-feira, dia 3, a página foi suspensa. “Essa conta foi desabilitada seguindo diversas violações de nossas regras e não será reinstituída”, disse o Instagram à Rolling Stone. O representante da rede social também direcionou a revista para uma página com regras sobre vendas de produtos dentro da plataforma.

Em reposta a um e-mail também da Rolling Stone, o bilionário investidor Mark Cuban afirmou não estar presente nas atividades diárias da conta, copiando seus dois sócios criadores. Aaron Avruskin, um dos cofundadores da página, respondeu mencionando seu “trabalho sem fim para construir a maior comunidade nas redes sociais sobre as NFTs”. Avruskin, no entanto, também admitiu alguns erros, argumentando que sempre encorajam os seguidores a fazerem sua própria pesquisa antes de investir em ativos. “Pedimos desculpas por qualquer mal-entendido, e adicionaremos camadas adicionais de transparência no que apresentamos para nossa comunidade no futuro”, completou.

O autor da denúncia afirmou à publicação que sabia ter algo estranho ali desde o momento em que entrou na página pela primeira vez. “Eles claramente estavam atrás de dinheiro fácil e não preocupados com a comunidade”, disse a Rolling Stone.

O investidor Mark Cuban é um grande entusiasta dos ativos digitais e um dos maiores investidores do setor no mundo, tendo realizado aportes não apenas em criptoativos mas também em algumas das maiores empresas e marcas dessa indústria. Recentemente, ele chegou a contar em entrevista sobre como, em determinada situação, perdeu mais de US$ 200 mil após não realizar a pesquisa necessária antes de investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok