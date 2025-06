Atualização Pectra da Ethereum não gerou alta relevante na atividade da rede, diz JPMorgan

O JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 28, em que afirma que as atualizações recentes da Ethereum não foram suficientes para aumentar de forma significativa a atividade no blockchain. A avaliação inclui o conjunto de mudanças mais recente da rede, a Pectra.

No relatório, analistas do banco afirma que "tanto o número de transações diárias quanto o número de endereços ativos não viram um aumento substancial após as atualizações recentes" da rede, ao contrário do que seria esperado com a implementação das mudanças.

O JPMorgan reconheceu que o valor total bloqueado (TVL) por projetos e usuários na Ethereum aumentou entre março de 2024 e o final de maio de 2025, abrangendo as atualizações Dencun e Pectra. Apesar da métrica ser positiva, ela não representa, sozinha, um cenário favorável para o blockchain.

A avaliação do banco é que o blockhain tem perdido cada vez mais usuários e projetos para redes de segunda camada, criando um cenário desafiador para o projeto. As atualizações buscaram reverter exatamente esse quadro, mas não há sinais de sucesso até o momento.

Crise da Ethereum?

Dados apresentados pelo JPMorgan indicam que a média e o total de taxas pagos na Ethereum caíram desde a conclusão do Dencun em 2024, indicando uma queda na atividade da rede. Houve, ainda, um aumento na oferta de ether, prejudicial para o preço do ativo.

O JPMorgan ressaltou que a baixa atividade e as taxas menores diminuem a quantidade de ethers que são "queimados" nessas operações. Com isso, o ativo corre o risco de "se tornar inflacionário em meio a uma redução da atividade de transações". Se a oferta continuar crescendo, o preço terá espaço limitado para alta.

O relatório pontua que o ether chegou a saltar mais de 20% logo após a conclusão da Pectra e teve a maior alta diária desde 2022. Entretanto, avalia que o movimento foi resultado de um maior apetite ao risco entre investidores institucionais, não uma reação específica à atualização.

No caso da Pectra, a atualização da Ethereum teve como objetivo melhorar a experiência dos usuários e também permitir atualizações previstas já em fase de desenvolvimento. A ideia é reduzir taxas de transações e aumentar a velocidade e escalabilidade da rede, evitando as perdas para blockchains de segunda camada.

