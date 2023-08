PayPal vai suspender compras de bitcoin no Reino Unido até início de 2024

O gigante de pagamentos online PayPal anunciou na última quarta-feira, 16, que vai suspender a opção de compra de bitcoin e outras criptomoedas para os seus clientes no Reino Unido. A suspensão deve se estender até o início de 2024 e, segundo a empresa, foi motivada pela necessidade de adaptar sua operação à nova regulamentação no país para o mercado cripto.

"Os clientes do PayPal que atualmente possuem criptomoedas podem mantê-las em nossa plataforma sem custo e também podem vendê-las a qualquer momento", observou um porta-voz do PayPal no Reino Unido. De acordo com a empresa, a suspensão terá início em 1º de outubro de 2023 e a previsão é que o serviço seja retomado em 2024.

O PayPal afirmou que a decisão foi tomada em resposta às novas regras promulgadas pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês), que exigem que as empresas de criptomoedas adotem algumas etapas adicionais de segurança antes que os clientes possam comprar criptomoedas.

"Enquanto trabalhamos para cumprir essas novas regulamentações, você não poderá comprar criptos usando o PayPal", explicou o anúncio. No mês passado, a FCA também anunciou que todas as empresas de criptomoedas devem garantir que suas estratégias de marketing estejam em conformidade com o regime de promoções financeiras no Reino Unido até outubro de 2023.

O governo do Reino Unido também está se preparando para aplicar integralmente no mercado de criptomoedas a chamada "Regra de Viagem", regulamentações de prevenção de lavagem de dinheiro e informações sobre clientes que foram desenvolvidas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).

A partir de 1º de setembro de 2023, todas as empresas de criptomoedas registradas na FCA precisarão cumprir a regra, seguindo as instruções do governo, que alterou a legislação sobre o tema em julho de 2022.

PayPal e criptomoedas

O PayPal se consolidou no mercado como uma das empresas mais amigáveis ao mercado de criptomoedas. Nesta semana, a companhia anunciou uma parceria com a Ledger, uma fornecedora de carteiras físicas para armazenamento de cripto, que permitirá que os detentores das carteiras comprem bitcoin e ether usando suas contas no PayPal.

Já no dia 7 de agosto, o gigante de pagamentos anunciou que vai lançar sua stablecoin própria pareada ao dólar, o PayPal USD. Desenvolvido em parceria com a empresa de infraestrutura blockchain Paxos, a stablecoin terá sua paridade com o dólar garantida por meio de depósitos de dólares, títulos de curto prazo do Tesouro dos Estados Unidos e equivalentes de caixa semelhantes.

A empresa também anunciou o lançamento de uma plataforma própria para negociação de ativos digitais. O "Cryptocurrencies Hub" vai permitir a compra e vendas de ativos como o PayPal USD e o bitcoin diretamente por meio da conta dos usuários na empresa.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok