PayPal registra patente nos EUA para criação de marketplace de NFTs

O PayPal deu um grande passo em direção à criação de seu próprio ecossistema de blockchain com o arquivamento de um pedido de patente nos Estados Unidos para a criação de um sistema de compra e transferência de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Na prática, isso significa que a empresa está desenvolvimento um marketplace próprio.

O pedido, apresentado em março e revelado apenas em setembro deste ano, descreve um meio de realizar transações com NFTs, tanto em blockchain quanto fora de uma rede. O pedido de patente, que ainda está pendente, descreve um sistema em que um usuário pode comprar e vender NFTs por meio de um provedor de serviços terceirizado.

Esse provedor não é especificado no pedido, embora a Ethereum seja mencionada no texto. Ainda de acordo com a solicitação registrada nos Estados Unidos, o PayPal imaginou usar todo o potencial dos NFTs para tokenização, indo além da troca de itens colecionáveis eletrônicos.

"O NFT neste exemplo pode representar qualquer peça única de dados digitais que pode ser rastreada usando um registro descentralizado de blockchain. [...] Exemplos desses ativos incluem [...] imagens e vídeos digitais, música, colecionáveis e outras artes digitais, juntamente com escrituras de propriedade pessoal, ingressos de eventos, documentos legais e outros itens do mundo real", afirma a empresa.

O sistema ainda poderia ser personalizado de várias maneiras. Ele poderia acomodar compras fracionadas por meio da distribuição de tokens de governança, que poderiam então ser negociados por si mesmos, por exemplo. Além disso, uma organização descentralizada autônoma (DAO, na sigla em inglês) "associada ao provedor de serviços pode ser usada para promover a liquidez do NFT por meio de uma plataforma dedicada".

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

PayPal e criptoativos

Os NFTs também poderiam gerar renda com royalties. O processamento pelo provedor de serviços poderia incluir conformidade e gerenciamento de riscos. O pedido também informa que, pelo planejado pelo PayPal, os usuários poderiam ter suas próprias carteiras digitais, mas não seriam obrigados a tê-las, reduzindo barreiras de entrada no marketplace.

Um corretor de terceiros poderia fornecer uma variedade de serviços de armazenamento e checkout como alternativa. As transações fora do blockchain poderiam ser tratadas dentro de uma "carteira omnibus", que segundo o PayPal estaria associada ao provedor de serviços e contendo as carteiras do comprador e do vendedor.

"Portanto, nenhuma transferência é registrada no blockchain e não há necessidade de transmitir a transação para a rede blockchain ou pagar as taxas de gás associadas a uma transação on-chain desse tipo", explicou a empresa. Qualquer moeda poderia ser usada no sistema, indo desde criptomoedas até moedas fiduciárias de acordo com o pedido.

O PayPal lançou recentemente a sua própria stablecoin pareada ao dólar, o PayPal USD, baseado no blockchain Ethereum, em agosto. Além disso, a empresa também estreou uma plataforma de negociação de criptomoedas. Por outro lado, a companhia informou em agosto que vai precisar suspender a compra de bitcoin por seus usuários no Reino Unido, citando questões regulatórias.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok