'Passei mal': empresário vende XRP antes de criptomoeda disparar e perde lucro milionário

Dave Portnoy, um empresário e investidor fundador da empresa Barstool Sports, compartilhou publicações nas redes sociais desde a semana passada em que revelou que perdeu um lucro milionário potencial com a XRP. O motivo? Ele acabou decidindo vender os ativos pouco antes da criptomoeda disparar e bater um novo recorde de preço.

Na primeira publicação, Cortnoy comentou que "eu acabei de vender os ativos e agora eles dispararam. Chegou em US$ 3,5, algo assim. Eu pisquei. Eu realmente acabei passando mal. Mas o que eu posso fazer agora?". Posteriormente, a XRP acabaria subindo ainda mais.

A criptomoeda, que atualmente é a terceira mais valiosa do mercado, acumula uma valorização de mais de 70% entre os dias 1º e 17 de julho. Na última sexta-feira, 18, o ativo firmou uma nova máxima histórica de preço, em US$ 3,66. O recorde anterior era de 2018.

Cortnoy comentou que ainda mantém investimentos em bitcoin e ether e que está tendo um bom desempenho com esses ativos, mas que a oportunidade perdida com a XRP "ainda dói". Em 2021, ele já havia revelado uma venda de bitcoins logo antes do ativo disparar.

Nos dois casos, Cortnoy acabou se desfazendo das criptomoedas após entrar em pânico. Em 2021, ele ficou nervoso devido a uma queda momentânea do bitcoin e se desfez dos ativos. Dessa vez, ele afirma que um amigo teria compartilhado uma preocupação vaga sobre a XRP, o que o assustou.

"Na verdade, eu realmente nem sei sobre o que ele estava falando", compartilhou o empresário. Entretanto, os comentários do amigo acabaram sendo interpretados por Cortnoy como um sinal para vender os ativos que possuía. As perdas estariam na casa dos US$ 3 milhões após a alta.

Por que a XRP disparou?

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, aponta que o novo recorde da XRP é resultado de um "tripé bem claro". O primeiro fator é o avanço da regulação das criptomoedas nos Estados Unidos. O segundo é a disparada das negociações de preços futuros do ativo.

Por fim, o analista afirma que a capacidade da XRP de superar o recorde de preço anterior dá espaço para novas altas: "O rompimento do topo prévio de 2018 colocou o ativo em território de descoberta de preços, abrindo caminho técnico para a próxima resistência psicológica em torno de US$ 4".

