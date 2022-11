Para evitar falência, FTX precisará de empréstimo emergencial de US$ 8 bilhões, diz CEO

Sam Bankman-Fried teria pedido aos investidores da FTX US$ 8 bilhões em uma rodada de financiamento emergencial para cobrir o déficit causado pela enxurrada de solicitações de saques por parte dos clientes da exchange de criptomoedas nos últimos dias.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal (WSJ) que cita “fontes familiarizadas com o assunto”, o CEO teria feito o pedido aos investidores em uma chamada realizada em 9 de novembro, onde apresentou-lhes maneiras de ajudá-lo a resolver os problemas financeiros da FTX.

A fonte sugere que Bankman-Fried está buscando levantar US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões através de participação acionária e que a exchange poderia contrair novas dívidas para cobrir o déficit.

Bankman-Fried também teria dito que usaria sua riqueza pessoal para compensar “inteiramente os clientes e os investidores”, de acordo com a fonte do WSJ.

Também ficou subentendido que durante a ligação o CEO da FTX colocou parte da culpa pela atual situação no que ele diz ser uma campanha deliberada contra a exchange, que provocou uma onda de saques por parte de investidores que temem perder seus fundos.

Uma reportagem da Reuters publicada em 8 de novembro sugere que a FTX registrou cerca de US$ 6 bilhões em saques nas 72 horas anteriores a 8 de novembro.

Ele também afirmou durante a chamada que a FTX não seria capaz de “retomar os saques, pois o valor de suas garantias estavam caindo e não podiam ser liquidadas."

Em 9 de novembro, o site da FTX postou um novo banner informando que “atualmente não é possível processar saques. Aconselhamos fortemente contra a realização de depósitos.”

Enquanto isso, uma reportagem publicada em 9 de novembro pela Bloomberg afirma que Bankman-Fried disse aos investidores que, sem uma injeção de dinheiro, a empresa precisaria declarar falência, citando uma “fonte com conhecimento direto do assunto.”

A fonte da Bloomberg também parece confirmar as sugestões de que a FTX está em busca de um financiamento emergencial de resgate para se salvar da liquidação.

Em 8 de novembro, a Binance assinou uma carta de intenção não vinculativa para comprar a FTX, mas desistiu do acordo menos de 48 horas depois, referindo-se a problemas que estavam “além de nosso controle ou capacidade de ajudar.”

