País movimenta mais de R$ 380 milhões em bitcoin e gera alerta no mercado

O governo do Butão, um pequeno país da Ásia, pegou o mercado de surpresa nesta terça-feira, 29, após movimentar cerca de US$ 66 milhões (R$ 380 milhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. O envio das criptomoedas para uma corretora reforçou temores sobre uma possível venda dos ativos.

A transferência foi identificada pela plataforma de análises de blockchain Arkham Intel, que identificou duas movimentações - uma de 100 unidades do ativo e outra de 839 unidades - ao longo da manhã. A empresa está monitorando as carteiras digitais do governo desde setembro deste ano.

O que mais chamou a atenção dos investidores foi a decisão do Butão de enviar as unidades de bitcoin para uma carteira digital na corretora de criptomoedas Kraken. Tradicionalmente, esse tipo de transferência antecede uma venda dos ativos, mas é difícil saber se ela efetivamente ocorreu.

As unidades da criptomoeda pertencem, na prática, à Druk Holdings & Investments, que é uma agência estatal de investimentos. Ao todo, o Butão possui US$ 800 milhões (R$ 4,3 bilhões, na cotação atual) em unidades do ativo, colocando o país entre os cinco com mais reservas da criptomoeda.



O futuro da economia digital já está acontecendo. Assine gratuitamente a newsletter do Future of Money para não perder nenhuma novidade!

Diferentemente de outros países, o Butão não obteve as suas unidades de bitcoin por meio de apreensões de criminosos. Na verdade, o país investe há anos na criação de uma operação de mineração de criptomoedas. Com isso, ele foi capaz de acumular a quantia milionária no ativo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O caso gera mais apreensão no mercado porque o governo da Alemanha vendeu, entre junho e julho, cerca de US$ 2,8 bilhões em unidades da criptomoeda, um movimento que, naquela momento, gerou uma forte queda do ativo.

Ainda não se sabe se o país efetivamente irá vender as unidades da criptomoeda ou até se a venda já ocorreu. Mesmo assim, o receio em torno do movimento não foi suficiente para frear a forte trajetória de valorização do bitcoin, que superou a casa dos US$ 70 mil e caminha para um novo recorde histórico.