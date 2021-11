País caribenho será o primeiro do mundo com uma embaixada no metaverso

Em um movimento que pode ser visto como um passo histórico rumo à legitimização do metaverso, Barbados, nação independente no mar do Caribe, se prepara para o lançamento de sua embaixada virtual, a primeira do tipo no mundo.

Fruto de uma parceria com o metaverso Decentraland, a embaixada de Barbados no metaverso será, como em uma embaixada do mundo real, um terreno soberano. A notícia foi confirmada em um comunicado, que explica sobre o acordo assinado pelo Ministros de Relações Exteriores e Comércio Exterior de Barbados com o Decentraland.

O documento também informa que o governo da ilha caribenha também está finalizando negociações para criar embaixadas virtuais em outros metaversos, como Somnium Space e SuperWorld, entre outros. As plataformas ajudarão o governo de Barbados a identificar e comprar seus terrenos, construir as embaixadas e consulados, desenvolver estruturas para mecanismos como "visto digital" e desenvolver sistemas de "teletransporte" para que os usuários possam transportar seus avates pelos diferentes mundos.

Gabriel Abed, embaixador de Barbados nos Emirados Árabes Unidos, disse à CoinDesk que o país pretende expandir agressivamente o seu esforço inicial para construir estruturas e compras terrenos em diversos universos digitais. "A ideia não é escolher um vencedor - o metaverso ainda é novo e jovem, e nós queremos ter certeza de que poderemos transferir tudo que construirmos por diferentes metaversos".

O diplomata também acredita que a iniciativa vai ajudar o país a fortaceler e criar relacionamento com diferentes nações. "É uma forma de Barbados expandir suas missões diplomáticas para além das 18 que possui atualmente para os mais de 190 países no mundo. Isso ajudará a abrir a porta, usando a diplomacia tecnológica, que depois se expande para a diplomacia cultura - intercâmbio de arte, música e cultura".

Ele também afirma que as embaixadas no metaverso poderão convergir com o mundo real, por exemplo, em relação à emissão de vistos. "“As embaixadas são o ponto de partida para conseguir um visto de entrada em um país, ou viajar sem visto. Você pode imaginar como seria virtualmente? E aonde esse visto eletrônico pode levar você?".

Apesar de ter sido divulgado somente nesta semana, o plano foi aprovado pelo governo em agosto, "depois de meses e meses de discussões", segundo Abed. A perspectiva é de que a embaixada virtual no metaverso seja inaugurada em janeiro. A ideia é que a embaixada virtual também obedeça às regras estabelecidas pelas Convenção de Viena, como uma embaixada comum.

Barbados também está entre os países mais amigáveis ​​às criptomoedas no mundo, e está entre os que lideram a corrida pelo desenvolvimento de uma moeda digital emitida por banco central, as chamadas CBDCs.

