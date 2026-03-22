Ouro tokenizado: uma estratégia além do investimento

Por Eduardo Prota*

Durante séculos, o ouro foi guardado em cofres, transportado por blindados e negociado apenas por quem tinha acesso a mercados altamente especializados. Era o ativo dos bancos centrais, dos grandes fundos e dos mais ricos, não do cidadão comum.

Hoje, tudo isso mudou. Com a tokenização do ouro no blockchain, qualquer pessoa pode possuir uma fração de ouro físico real, usá-la como pagamento, transferi-la instantaneamente para qualquer lugar do mundo e até recebê-la como recompensa por uma compra. O ouro saiu do cofre e entrou no celular.

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Mas, além de ser um excelente investimento, o ouro tokenizado é um instrumento estratégico de negócios, um meio de pagamento diferenciado, um mecanismo de cashback com valorização real e uma forma de incentivar a adoção de novas tecnologias financeiras.

Para ter dimensão, em volume de negociação, o ouro tokenizado já se posiciona como o segundo maior produto de investimento em ouro do mundo, atrás apenas do ETF SPDR Gold Shares. De acordo com a Cex.io, o ouro tokenizado cresceu 2,6 vezes mais rápido que o ouro físico em 2025, representando cerca de 25% de todo o crescimento líquido do setor de Ativos do Mundo Real (RWAs).

Por que o momento para adotar ouro tokenizado é agora

O ouro acumula uma série de ventos favoráveis que tornam o momento atual estratégico para quem deseja incorporar o metal ou sua versão digital em uma proposta de valor.

O que alimenta essa alta não é especulação passageira, mas uma mudança estrutural. Bancos centrais de mercados emergentes estão diversificando reservas para longe do dólar, a incerteza geopolítica permanece, dívidas públicas estão em níveis recordes e há expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos. Essas são condições historicamente favoráveis para o ouro.

Quem oferece ouro como parte de seu produto ou serviço está associando sua marca a um ativo em momento de máximo interesse e relevância global.

As vantagens do ouro tokenizado frente às alternativas

Para entender o potencial estratégico do ouro tokenizado, é útil compará-lo com as formas tradicionais de investir ou transacionar ouro. Ele permite negociação 24 horas por dia, fracionamento livre, transferência global instantânea, não cobra taxa de administração, pode ser usado como pagamento e suas reservas são auditáveis publicamente.

A proposta é clara. O ouro tokenizado mantém tudo que o ouro físico tem de bom, como lastro real, reserva de valor histórica e proteção contra inflação, e elimina os pontos negativos, como logística complexa, armazenamento custoso, horários limitados e inacessibilidade ao pequeno investidor.

Aqui está a grande virada estratégica que ainda poucos exploram. O ouro tokenizado não precisa ser apenas um investimento passivo, ele pode ser o núcleo de uma proposta de valor ativa. Quando usado como instrumento de incentivo, como cashback em ouro, o cliente fica mais engajado por receber uma recompensa que pode crescer ao longo do tempo. A percepção de valor é imensamente superior à de um desconto em reais.

O ouro sempre foi sinônimo de valor eterno. Durante séculos, sua inacessibilidade o manteve distante da maioria das pessoas e dos negócios comuns. A tokenização muda essa equação de forma definitiva. Ao combinar a solidez histórica do metal com a eficiência dos blockchains, o ouro tokenizado se transforma em um ativo vivo: negociável a qualquer hora, transferível sem fronteiras, fracionável em qualquer valor e estrategicamente usável como meio de pagamento e instrumento de fidelização.

Oferecer cashback em ouro não é apenas uma jogada de marketing. É uma declaração de que o valor devolvido ao cliente não se deprecia, ele pode crescer. Em um ambiente de inflação persistente e moedas pressionadas, essa proposição tem um apelo genuíno e diferenciado.

*Eduardo Prota é General Manager Brazil e Head de Latam da Oobit.

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