'Os EUA têm medo', diz presidente de El Salvador sobre uso do bitcoin

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reagiu à notícia de que a recém-proposta Accountability for Cryptocurrency in El Salvador Act (ACES) foi aprovada no Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA e agora será votada no Senado. O projeto de lei busca acompanhar e investigar o uso do bitcoin no país da América Central. O líder nacional de 40 anos respondeu no Twitter:

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022

"Nunca em meus sonhos mais loucos eu teria pensado que o governo dos EUA teria medo do que estamos fazendo aqui", publicou o presidente Nayib Bukele.

Na quarta-feira, 23 de março, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o projeto de lei, patrocinado pelos senadores James Risch, Bill Cassidy e Bob Menendez. O comitê aprovou o projeto de lei S. 3666 (ACES) que deveria “mitigar os riscos relacionados à adoção do Bitcoin como moeda legal por El Salvador” e ao S. 816, “legislação para recalibrar a tolerância ao risco do Departamento de Estado no exterior”.

A legislação ACES foi introduzida pela primeira vez em 16 de fevereiro de 2022. Se o ato obtiver a aprovação do Plenário do Senado, exigiria que o governo federal avaliasse a promulgação da lei bitcoin em El Salvador e determinasse se a nação pode “mitigar o impacto financeiro e riscos de integridade e segurança cibernética” e atender aos requisitos da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). Após 60 dias de avaliação, os órgãos devem apresentar planos de ação.

Imediatamente após a introdução do projeto de lei ACES em fevereiro, Bukele exigiu que os EUA “ficassem de fora” dos assuntos internos de El Salvador. “O governo dos EUA NÃO defende a liberdade e isso é um fato comprovado” – afirmou o líder salvadorenho. A data da votação do ACES no Senado dos EUA ainda não foi determinada.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok