Os ativos digitais além da valorização: explorando diferentes facetas dos criptoativos

Nos últimos anos, o mundo das criptomoedas e ativos digitais tem ganhado destaque e atraído a atenção de investidores, entusiastas tecnológicos e curiosos. Embora a maioria das discussões em torno das criptomoedas esteja centrada na sua volatilidade e potencial de valorização, é essencial compreender que o ecossistema das criptos vai além disso. Diversos ativos digitais, como fan tokens e tokens de fidelidade, ilustram claramente que o valor dessas tecnologias não se limita apenas ao ganho financeiro.

O mundo das criptomoedas está repleto de exemplos que demonstram que nem todos os tokens são criados com o propósito de valorização financeira. Um exemplo notável é o conceito emergente de fan tokens.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Fan tokens

Esses ativos digitais são emitidos por empresas esportivas e de entretenimento, permitindo que os fãs comprem tokens representando seu time de futebol favorito, banda de música ou até mesmo uma celebridade. Embora esses fan tokens possam ter algum valor de mercado, seu objetivo principal é engajar os fãs, gerar experiências e criar uma conexão mais profunda entre os ídolos e seus seguidores.

Um exemplo concreto de fan token é o projeto do $IMORTAL, que é o token do Grêmio. Com ele os torcedores poderão resgatar experiências exclusivas, como visitas aos bastidores, bater penalty com um jogador, camiseta autografada, ingressos VIP para shows e jogos na Arena do Grêmio, encontro com ídolos e até viagens junto com a delegação para jogos fora de casa. Outros grandes clubes de futebol, como o Barcelona e o Paris Saint-Germain, também emitiram seus próprios tokens.

Tokens de fidelidade

Outro exemplo interessante são os tokens de fidelidade. Muitas empresas têm explorado a blockchain para criar programas de fidelidade baseados em tokens. Os clientes podem acumular tokens ao fazer compras e, em seguida, trocá-los por produtos, descontos ou serviços exclusivos. Nesse contexto, a valorização dos tokens não é a única prioridade; eles servem como uma ferramenta para aumentar o envolvimento dos clientes e recompensar a lealdade à marca.

Em relação aos tokens de fidelidade, a Starbucks introduziu o "Starbucks Rewards" baseado em blockchain, permitindo que os clientes ganhem tokens que podem ser usados para obter bebidas e alimentos gratuitos. Essa abordagem não apenas incentiva a fidelidade do cliente, mas também cria um ecossistema onde a marca e os consumidores podem interagir de maneira mais significativa.

As possibilidades com blockchain são vastas e diversificadas, indo além das expectativas tradicionais de valorização financeira. Os exemplos de fan tokens, tokens de fidelidade e outros ativos digitais demonstram que a tecnologia blockchain e os ativos digitais têm o potencial de revolucionar não apenas a forma como investimos e negociamos, mas também a maneira como nos conectamos com marcas, comunidades e ídolos.

À medida que exploramos esse ecossistema em constante evolução, é crucial reforçar que nem toda cripto é criada para valorizar monetariamente, e que seu valor pode se manifestar de maneiras diversas e inovadoras.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok