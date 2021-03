Os dez NFTs mais caros do mundo

Em 25 de fevereiro, o gigante da casa de leilões Christie’s leiloou uma obra de arte especial — Everydays: The First 5000 Days, uma arte digital construída como um token não fungível, NFT, marcando a primeira vez que uma das maiores casas de leilões do mundo vendesse uma obra baseada em criptomoedas.

Os lances começaram em 100 dólares, mas o preço subiu para 1 milhão de dólares dentro de 1 hora e terminou com o valor de 69,34 milhões de dólares, um recorde para obras em NFT e um dos maiores valores pagos por uma obra de um artista vivo.

De acordo com dados da Cryptoart, mais de 114.000 obras de arte criptografadas foram vendidas, com um valor total de até 320 milhões de dólares e por trás da nova mania de NFTs está o reconhecimento do mundo externo do círculo da arte baseada em criptomoedas.

O Cointelegraph fez um levantamento com os NFTs mais caros vendidos até hoje, confira.

1 - Everydays: The First 5000 days

NFT Everydays: the first 5000 days foi vendido por 70 milhões de dólares em leilão NFT Everydays: the first 5000 days foi vendido por 70 milhões de dólares em leilão

Criador: Beeple — Preço: US$ 69,3 milhões

Everydays: The First 5000 Day é composto de 5.000 artes. O trabalho começou em 1º de maio de 2007 e continuou por 5.000 dias seguidos produzindo uma arte digital por dia.

2 - Crossroad

-

Criador: Beeple — Preço: US$ 6,6 milhões

Crossroad é um curta de arte em NFT que tem apenas 10 segundos. Neste trabalho, em um ambiente descontraído, o ex-presidente americano Donald Trump está nu na grama à beira da estrada, coberto de grafite com vários slogans. Enquanto isso os transeuntes passam devagar, sem se importar com o gigante ao seu redor.

A inspiração para Crossroad vem das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. No projeto de Beeple, a apresentação deste trabalho mudaria de acordo com o resultado da eleição. Se ele ganhasse a eleição, Trump na obra usaria uma coroa e correria no fogo; mas, como ele perdeu a obra passou a ser ele nu.

Ao contrário dos arquivos MP4 comuns, Crossroad é autenticado pelo blockchain e tem uma assinatura digital que não pode ser copiada para garantir a propriedade e autenticidade do trabalho.

3 - The Complete MF Collection

-

Criador: Beeple — Preço: US$ 777.770

The Complete MF Collection contém 20 obras, algumas das quais são inspiradas na natureza, tecnologia e Star Wars. Por exemplo, uma obra mostra a consola de jogos retro Game Boy em construção. Beeple uma vez revelou que quando descreveu a criação desta pintura, ele disse que estava "muito feliz como o inferno".

Em meados de dezembro de 2020, esta obra foi finalmente leiloada com sucesso e adquirida por um comprador chamado "Kang" a um preço de 777.700 dólares no último segundo. Além da obtenção dessa obra, o comprador também pode obter tokens exclusivos no site da Beeplee, uma placa traseira de titânio com assinatura e número, e uma marca de autenticação oculta para comprovar sua autenticidade.

Além disso, o NFT também vem com um certificado de propriedade, um pano de limpeza e amostras de cabelo reais de Beeple.

"Depois de enviar a você os tokens físicos, obviamente não posso evitar que você divida os tokens físicos e NFTs, mas posso garantir que isso fará com que ambos percam seu valor. O papel deles é complementar um ao outro, para mim é como cortar um cartão de beisebol ao meio e tentar vendê-lo. Ninguém pode impedi-lo de fazer isso, mas tornará essas duas partes um pouco inúteis.", disse Beeple nas informações de venda.

4 - The EverLasting Beautiful

-

Criador: FEWOCiOUS — Preço: US$ 550.000

The EverLasting Beautiful é uma obra sobre o mundo dos contos de fadas criada em conjunto por FEWOCiOUS, parrott_ism, Odious e Jonathan Wolfe, combinando arte de animação e som. Em 5 de março, a obra foi comprada pelo cofundador da Morgan Creek, Jason A. Williams, por 550.000 dólares.

Entre eles, FEWOCiOUS é um dos mais jovens e reconhecidos artistas do mundo NFT, com apenas 18 anos. Em 2020, depois que FEWOCiOUS vendeu o primeiro trabalho NFT na plataforma de negociação NFT SuperRare, o trabalho começou a se tornar cada vez mais popular. Antes disso, Jason A. Williams também o contratou para criar a obra The Innovator's Dinner.

5 - Genesis

-

Criadores: Josedelbo, Trevorjonesart - Preço: US$ 539.500

Genesis é um trabalho assinado de animação em edição limitada criado em colaboração com Jose Delbo (criador dos quadrinhos da DC Mulher-Maravilha e dos quadrinhos da Marvel Transformers) e o artista digital Trevor Jones (criador de Touro de Picasso).

O mais marcante neste trabalho vai desde os esboços de linhas no início, ao lápis e tinta, e depois à expressão em camadas de tinta, mostra claramente o contorno, o tom, a forma e a cor das linhas dos dois criadores.

Em outubro de 2020, Genesis foi negociado a 302.5 ETH na plataforma de negociação NFT Makersplace, definindo o preço mais alto para uma única versão.

6 - Nyan Cat

-

Criador: Chris Torres — Preço: US$ 534.700

Nyan Cat (Rainbow Cat) é um vídeo que foi carregado no YouTube em abril de 2011. O conteúdo do vídeo é um desenho animado de um gato voando no universo, com um arco-íris atrás dele, e é acompanhado por uma música de fundo cantada pelo cantor virtual Tao Yin do UTAU. O vídeo rapidamente se tornou popular na Internet após ser disponibilizado na plataforma.

Em fevereiro deste ano, a arte de animação digital Nyan Cat criada por Chris Torres foi vendida por 300 ETH na plataforma de leilão NFT Foundation.

7 - Right Place-Right Time

-

Criador: Matt Kane — Preço: US$ 467.000

Right Place-Right Time é um trabalho dinâmico com tema bitcoin criado pelo artista e engenheiro de criptografia Matt Kane em 100 horas de trabalho. Na verdade, este trabalho não é apenas um arquivo de imagem GIF simples, ele tem mais de 400 linhas de código para escrever e 24 camadas de desenho manual.

O algoritmo de alimentação de preços BTC está embutido neste trabalho, então ele será atualizado a cada 12 horas de acordo com as mudanças de preços BTC. Ao mesmo tempo, Right Place-Right Time criará 210 tokens NFT independentes com base na tendência principal e histórica de alguns dias.

No momento, Right Place-Right Time foi adquirido pela agência de investimento em criptomoedas TokenAngels por 262 ETH, mas apenas 21% dos rendimentos do trabalho são vendidos, e Matt Kane fica com o resto.

8 - ETHBOY

-

Criadores: Trevorjonesart, Alotta_money — Preço: US$ 463.400

Em novembro de 2020, ETHBOY foi vendido por 260 ETH na Async Art, uma plataforma de negociação de arte em NFT.

Nesse trabalho, Vitalik está vestindo uma fantasia de palhaço medieval, encostado em uma cadeira de veludo, olhando para o público até voar para o céu e o preço do ethereum piscar na tela.

Nos próximos cinco anos, este trabalho NFT será leiloado como um NFT separado no OpenSea duas vezes por ano. Cada minianimação será formada a partir de cerca de 182 dias de mudanças de preço da ETH de 30 de julho (aniversário do lançamento de ethereum) a 31 de janeiro (aniversário de Vitalik).

Durante este período, se o preço da ETH subir, Vitalik irá subir gradualmente para o céu; se o preço da ETH cair, Vitalik irá cair gradualmente. O lucro das vendas de cada NFT será distribuído entre os dois artistas e o proprietário do ETHBOY.

Vale ressaltar que a única camada de arte em ETHBOY que pode ser alterada manualmente foi dada ao criador do ethereum.

9 - ˈSÄ-V (Ə-) RƏN-TĒ

-

Criador: Micah Johnson — Preço: US$ 445.600

ˈSÄ-V (Ə-) RƏN-TĒ conta a história de Jacque de 7 anos e Rayden de 8 anos, duas crianças da vida real, de pé no campo, de frente para o "Portão da Oportunidade".

Essa porta vai se abrindo lentamente a cada ano no aniversário de cada criança, até que as crianças finalmente se encarem com os astronautas, que são os representantes físicos de seus sonhos. Jacque e Rayden desaparecerão da imagem em seu 18º aniversário.

Como ˈSÄ-V (Ə-) RƏN-TĒ é uma instalação de arte interativa usando fotografia, suas imagens mudarão com a história de crescimento de Jacque e Rayden.

Em particular, ˈSÄ-V (Ə-) RƏN-TĒ também é uma obra de bem-estar público que usa doações de bitcoin para ajudar jovens negros. Os espectadores podem usar bitcoin para doar aos fundos da universidade de seus filhos em seus aniversários. Como a obra tem o código QR da carteira bitcoin, toda criança pode receber seu fundo universitário aos 18 anos.

Em novembro de 2020, ˈSÄ-V (Ə-) RƏN-TĒ foi vendido por 250 ETH. Como a obra NFT é programável, o proprietário tem o direito de decidir se o conteúdo da obra é público.

10 - Death of The Old

-

Criador: Grimes — Preço: US$ 398.200

Death of The Old é uma animação que mostra anjos bebês voando ao redor de uma cruz branca luminosa em uma cena absurda.

Este é o vídeo da música original de Grimes, uma artista conhecida no Canadá e namorada do CEO da Tesla Musk. Grimes descreveu o bebê como uma "deusa do novo século" na arte, mas os internautas do Twitter especularam que o bebê retratado na série realmente representa os filhos de Grimes e Musk.

Em março deste ano, Death of The Old foi vendido a um preço de 223.395 ETH, e os licitantes finais também podem desfrutar de faixas de audição exclusivas com Grimes. Grimes também doou parte dos lucros do leilão para Carbon 180, uma organização não governamental dedicada a reduzir as emissões de carbono.

