Órgãos internacionais vão divulgar diretrizes para regulação de criptomoedas

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco de Compensações Internacionais (BIS) divulgarão documentos e recomendações para estabelecer padrões de um marco regulatório global das criptomoedas. O movimento foi anunciado pelo grupo das 20 maiores economias do mundo — conhecido coletivamente como G20 – no último sábado, 25.

De acordo com um documento resumindo os resultados da reunião com ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, o FSB divulgará até julho recomendações internacionais sobre regulamentação e supervisão de stablecoins e os mercados de criptoativos.

A próxima orientação é esperada para setembro, quando o FSB e o FMI devem apresentar em conjunto “um documento integrando e sintetizando as perspectivas macroeconômicas e regulatórias para as criptomoedas”. No mesmo mês, o FMI também apresentará um relatório sobre as “potenciais implicações macrofinanceiras da adoção generalizada” das moedas digitais de banco central (CBDCs, na sigla em inglês).

Os ministros que integram o G20 disseram ainda que estão "ansiosos pelo Documento de Síntese do FMI-FSB, que defenderá uma abordagem política coordenada e abrangente para criptoativos, considerando perspectivas macroeconômicas e regulatórias, incluindo toda a gama de riscos apresentados pelos criptoativos".

O BIS também apresentará um relatório sobre questões analíticas e conceituais e possíveis estratégias de mitigação de risco relacionados às criptomoedas. O prazo de divulgação deste relatório não é mencionado no documento. Uma força-tarefa financeira do G20 também analisará o uso de criptoativos para financiar atividades terroristas.

O anúncio foi feito dois dias depois de reuniões oficiais dos integrantes do G20 em Bengaluru, na Índia. Na primeira reunião sob a presidência do governo indiano, o grupo abordou a estabilidade financeira e as prioridades regulatórias para ativos digitais.

Durante o evento, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen disse que era “fundamental estabelecer uma forte estrutura regulatória” para atividades relacionadas às criptomoedas. Entretanto, ela também observou que o país não está sugerindo uma “proibição total de atividades envolvendo criptomoedas."

