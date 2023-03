Organização em blockchain de empreendedores famosos lança programa de mentoria para startups

Uma organização em blockchain formada por empreendedores famosos está lançando um programa de mentoria para trazer novos empreendedores e iniciativas para a Web3, também conhecida como a nova fase da internet que engloba blockchain, NFTs, criptomoedas e o metaverso.

Chamada de Alma DAO, o grupo é uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO) formada por executivos bem-sucedidos com histórico em grandes empresas como Google e Microsoft, além do investimento em startups e empreendedorismo relacionado a tecnologia.

Nas DAOs, a hierarquia é eliminada e substituída por um sistema de votação através de tokens. O modelo pode, no futuro, substituir a hierarquia tradicional de empresas, de acordo com especialistas.

Segundo um comunicado de imprensa, o programa será focado em empreendedores da Web3 “que estão fazendo a diferença nesta revolução tecnológica no Brasil e na América Latina”. Os selecionados ganharão padrinhos de renome no universo do empreendedorismo brasileiro e serão mentorados por três meses.

“O programa surgiu através dos nossos olhos de anos de desafios nos mais diferentes segmentos empreendendo. O objetivo desde o primeiro dia em que a Alma foi criada, consiste em fomentar e agregar para o ecossistema da Web3 como um todo e sabemos que a melhor forma de fazer isso seria caminhando junto com os empreendedores e principalmente podendo auxiliá-los a navegar pelos altos e baixos desse caminho”, disse Bernardo Guglielmi, Community Manager da Alma DAO, em entrevista à EXAME.

Nomes como Conrado de Sá, ex-Microsoft, David Politanski, ex-Google e Pedro Cardoso, CMO da Reserva, estarão no comando de um mapeamento das necessidades dos empreendedores selecionados, através do método S.M.A.R.T, que procura definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais.

Confira a agenda do programa, segundo a Alma DAO:

• Semanalmente: uma hora de mentoria por padrinho. Como o programa consta com dois padrinhos por empresa, será um total de duas horas semanais;

• Quinzenalmente: encontro com o time que está na operação para passar feedback e fazer ajustes para um melhor aproveitamento do programa;

• Ao final do programa: evento de encerramento com todas as empresas aceleradas, dinâmicas exclusivas e o demo day.

O Demo Day será o evento organizado pela Alma DAO onde as startups serão apresentadas a um público de investidores focados em ouvir sobre o negócio e investir nele.

“Queríamos construir algo que gerasse impacto e unisse a experiência e o histórico dos nossos membros sobre como empreender, para que assim a gente impulsionasse esses projetos através de um modelo de aceleração, mentoria e conexões valiosas, onde cada empresa terá um match com seus padrinhos e passará por todo um processo interno rigoroso que temos dentro do programa”, concluiu Bernando à EXAME. As inscrições para o programa já estão abertas.

