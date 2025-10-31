OranjeBTC recompra ações após queda de 40% e pausa investimento em bitcoin

A OranjeBTC anunciou na última quinta-feira, 30, que vai suspender temporariamente as suas aquisições de bitcoin após uma recompra de ações. O movimento ocorre menos de um mês após a estreia da empresa na Bolsa de Valores e em meio a uma forte desvalorização dos papéis da companhia, que chegaram a cair 46%.

Em comunicado ao mercado, a empresa informou que recomprou 99,6 mil ações ordinárias no período entre 27 e 30 de outubro. Também foram vendidas 12,4 mil ações ordinárias. O saldo líquido das negociações de ações no período foi negativo, de R$ 1,12 milhão.

O comunicado da OranjeBTC também revelou que a empresa não comprou nenhuma unidade de bitcoin no mesmo período. Entretanto, a companhia também não vendeu nenhuma das unidades já adquiridas e que compõem sua reserva corporativa, de 3,7 mil unidades.

A empresa disse que a recompra de ações ocorreu porque as ações da OranjeBTC estavam sendo negociadas em um múltiplo do valor patrimonial líquido ajustado abaixo de 1. Nesse caso, as aquisições da criptomoeda estavam ocorrendo com desconto, "reduzindo o denominador (número de ações em circulação)".

"Esta decisão está em linha com a Política de Negociações com Próprias Ações previamente divulgada ao mercado e representa uma forma eficiente de aumentar a exposição dos acionistas ao bitcoin", afirmou a companhia no comunicado ao mercado.

A OranjeBTC pontuou ainda que "continuará avaliando oportunidades de alocação de capital de forma disciplinada, sempre priorizando a maximização do bitcoin por ação (BTC/Ação) para seus acionistas, seja através da compra direta de bitcoin ou da recompra de ações próprias quando estas apresentarem desconto".

Após as recompras, a empresa entra agora em um "período de restrição", em que não poderá negociar ações próprias ou realizar aquisições da criptomoeda até a divulgação dos seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. A divulgação deverá ocorrer em 14 de novembro.

O comunicado da empresa indica que a forte desvalorização das ações desde a estreia na B3 foi determinante para a decisão de recompra. O movimento também reflete uma tendência mais ampla, e internacional, no mercado, com companhias com reservas de criptomoedas recomprando ações após quedas e até vendendo parte dos seus ativos.

A OranjeBTC estreou na Bolsa de Valores em 7 de outubro. Com a maior reserva corporativa de bitcoins da América Latina, ela promete ter a "primeira estratégia 100% voltada ao bitcoin" da região. O lançamento das ações ocorreu a partir da aquisição dos papéis da Integraus, que já estava sendo negociada na B3.

