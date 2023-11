Oportunidades de carreira, investimentos e negócios: EXAME terá evento gratuito sobre o Drex

A partir da próxima segunda-feira, 6, a EXAME promove o "Especial: Real Digital", uma semana de conteúdo gratuito sobre o Drex, projeto do Banco Central que vai criar uma versão digital da moeda brasileira e que está atualmente em fase de testes de piloto reunindo os principais integrantes do mercado financeiro.

O evento, que terá duração de cinco dias, contará com painéis de discussão com os maiores especialistas no assunto do Brasil, além de entrevistas exclusivas e outros conteúdos relacionados com o tema. Os painéis e outros conteúdos serão disponibilizados gratuitamente para quem realizar a inscrição no evento.

Entre os nomes com participação confirmada nos painéis, estão representantes do Banco Central, da CVM e da Febraban e executivos de empresas como Visa, Mastercard, BTG Pactual, Itaú, Fortinet, Clearsale, Kingston, TecBan, entre vários outros.

O "Especial: Real Digital" também terá entrevistas exclusivas com porta-vozes de empresas como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Inter, AWS, Microsoft, Cielo e da GoLedger, instituição responsável pela rede Hyperledger Besu, que sustentará o Real Digital.

A participação no evento, que será 100% online, é totalmente gratuita. O conteúdo será distribuído em uma página especial no site da EXAME e terá cobertura do Future of Money, editoria de inovação financeira da revista.

O objetivo do "Especial: Real Digital" é trazer luz sobre um dos projetos mais ambiciosos da agenda de inovação do Banco Central, que inclui também o Pix e o Open Finance, entre outras inovações, mostrando como essa iniciativa deverá impactar carreiras, investimentos e negócios.

Estão confirmados painéis sobre temas como empreendedorismo, carreira, criptoativos, cibersegurança, transparência e privacidade, entre outros. Também serão divulgados tutoriais sobre o Drex para que pessoas sem nenhum conhecimento do assunto possam descobrir possibilidades e oportunidades do projeto. Riscos, desafios, perspectivas e o impacto do Drex no mercado de capitais e de investimentos também serão abordados.

Para saber mais, acesse o site oficial do evento!