Operação de R$ 30 milhões disponibiliza cotas tokenizadas de fundo multimercado

A Vórtx QR Tokenizadora e a AGBI anunciaram nesta quinta-feira, 28, a primeira emissão do Brasil de cotas tokenizadas de fundo multimercado. A operação disponibilizou 30 mil cotas de R$ 1 mil do investimento através da tecnologia blockchain, somando R$ 30 milhões.

“Esta é a quinta emissão da Tokenizadora, o que reforça seu propósito de utilizar a tecnologia para simplificar o mercado financeiro e de capitais. O ineditismo da operação é somado aos esforços para seguir inovando no setor e, por isso, a importância de chegarmos ao mercado secundário nesta operação. Estamos preparados para atender as necessidades dos investidores operando em nossa plataforma”, disse Fernando Carvalho, CEO da Vórtx QR Tokenizadora.

A Vórtx QR Tokenizadora é uma joint venture da Vertera Holding S.A., companhia controladora da Vórtx DTVM, fintech de infraestrutura para o mercado de capitais com mais de meio trilhão de reais em ativos em sua plataforma, e a QR Capital S.A., holding do setor de blockchain e criptoativos. A empresa opera desde 26 de abril de 2022 no âmbito do Sandbox Regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Já a AGBI é uma gestora de recursos independente especializada em investimentos em ativos reais no Brasil. A empresa é gestora do primeiro Fiagro Verde no Brasil e agora, do primeiro fundo de terras tokenizado.

Vantagens dos ativos tokenizados

A tokenização de ativos é uma grande tendência, principalmente para os investimentos, já que pode democratizar o acesso ao investimento e "abrir portas para a inclusão financeira", segundo especialistas. Uma pesquisa da Bernstein também revelou que a tokenização tem potencial para criar mercado de R$ 24 trilhões em cinco anos.

“Estamos executando nossa estratégia de conversão de pastagens degradadas à lavoura desde 2013. Nos dois veículos anteriores compramos três fazendas e obtivemos resultados excepcionais, mas muitos investidores ficaram de fora porque queriam fazer alocações menores do que o investimento mínimo. Desta vez, conseguimos oferecer a oportunidade de investimento em nossa estratégia de terras a um público mais amplo e mais conectado”, disse Luciano Lewandowski, sócio fundador da AGBI.

A parceria entre ambas as empresas também vai possibilitar que pela primeira vez os fundos multi mercado tokenizados pudessem chegar ao mercado secundário. De acordo com um comunicado, quando isso acontecer, os valores das cotas tokenizadas representarão a cota do fundo no dia da compra. A oferta e negociação serão realizadas por meio da plataforma administrada pela Vórtx QR Tokenizadora e coordenada pela Vórtx DTVM.

Segundo Luciano Lewandowski, a operação “mostra como não é só possível, mas é essencial seguir inovando sempre, mesmo em um mercado tradicional como o de terras agrícolas”.

