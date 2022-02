OpenSea é processada por erro que fez NFT milionário ser vendido por US$25

Um usuário da plataforma de NFTs OpenSea entrou com uma ação judicial contra a empresa após ter seu token da coleção Bored Ape Yacht Club avaliado em quase 500 mil dólares (2,5 milhões de reais) vendido por apenas 0,01 ether, que equivale a apenas 26 dólares (135 reais).

Timothy McKimmy alega que a plataforma sabia do bug, que permitiria aos hackers comprar tokens por valores antigos, mesmo quando já não estavam mais à venda. A acusação diz que o Ape de número #3475, que é o 1.392º mais raro entre os 10.000 tokens da coleção, foi roubado e vendido “imediatamente” depois por 99 ETH, equivalentes a 250 mil dólares na cotação atual.

McKimmy também afirma que seu macaco estava entre os 14% mais raros da coleção e é significativamente mais raro do que o adquirido recentemente pelo cantor Justin Bieber por 1 milhão de dólares. Assim, ele pede na Justiça “a devolução do Bored Ape e/ou o pagamento de 1 milhão de dólares”. As características dos tokens são decididas de forma aleatória por um algoritmo, assim, os NFTs podem valer mais, ou menos, dependendo de seus acessórios e combinações.

“Ao invés de fechar a plataforma para resolver as questões de segurança, o réu (OpenSea) continuou operando. O réu, assim, colocou em risco a segurança dos NFTs de seus usuários e de seus cofres digitais para continuar coletando 2,5% de cada transação”, diz a petição, acusando a plataforma de continuar operando mesmo sabendo do bug, para continuar lucrando com as transações. McKimmy alega também ter tentado contato com a OpenSea diversas vezes, mas a única resposta obtida é de que estão “investigando ativamente” o ocorrido.

Apesar da plataforma anunciar um programa de reembolsos de 1,8 milhão de dólares para os afetados pelo problema, McKimmy alega que a empresa oferece somente “floor price”, ou seja, o valor mais baixo de um item da mesma coleção, mesmo que o item roubado é mais valioso.

A falha, que foi descoberta no último dia do ano passado, permitiu que o hacker comprasse NFTs por preços antigos e muito menores, vendendo-os com lucros enormes pouco depois. A carteira do hacker tinha 347 ETH (equivalentes a 963 mil dólares). Um influenciador chegou a contar que o ladrão tem um robô que escaneia o blockchain por transações pendentes e as compra.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok