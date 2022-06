OpenSea anuncia novos recursos de segurança para proteger usuários de golpes com NFTs

Uma das startups de criptomoedas mais populares, o OpenSea, recentemente foi criticada por ter tokens não-fungíveis (NFTs) roubados e plagiados.

À luz do número crescente de golpes de NFT, o OpenSea anunciou o lançamento de um novo recurso que ocultará automaticamente transferências de NFT suspeitas da visualização em seu mercado. Isso ajudará a proteger os usuários de fraudes e garantirá que apenas transações legítimas sejam visíveis.

De acordo com uma postagem do blog na segunda-feira, 13, o novo recurso ocultará automaticamente transferências de NFT suspeitas para resolver as principais preocupações sobre confiança e segurança no OpenSea.

Recentemente, o OpenSea se concentrou em aumentar a confiança e a segurança na plataforma. O mercado NFT fará investimentos substanciais em uma variedade de áreas importantes para confiança e segurança, incluindo prevenção de roubo, violação de propriedade intelectual, revisão e moderação de escalabilidade e redução dos tempos de resposta críticos em configurações de alto contato, conforme um blog recente do cofundador e CEO Derin Finzer.

Além disso, o OpenSea estabeleceu uma equipe especial de moderação para lidar com revisão e moderação. Para questões de direitos autorais e outros vetores de fraude daqui para frente, ele usará tecnologias de "detecção automática crítica". Segundo Finzer, remover esses tipos de itens da plataforma melhorará seu desempenho geral. Também impedirá que anúncios não solicitados e itens fraudulentos que possam ser encontrados em blockchains abertos sejam vistos no OpenSea.

Na terça-feira, 14, o CEO do OpenSea twittou que é possível obter transferências de NFT de indivíduos que você não conhece, assim como receber um e-mail indesejado:

Like receiving an unwanted email, it's possible to receive NFT transfers from people you don’t know.

Recently, we've seen scammers use these transfers to entice people to click links to malicious 3rd party sites.

Our latest Trust & Safety release helps prevent this new scam. https://t.co/qPHIif2WVT

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) June 13, 2022