One River e Coinbase se unem para oferecer cripto a gestores de fortuna

A One River Asset Management, gestora de ativos alternativos com US$ 2,5 bilhões sob gestão, se uniu à corretora Coinbase para oferecer SMAs (fundos geridos separadamente) a gestores de grandes fortunas. Os SMAs funcionam como fundos de investimento, a diferença é que os ativos estão sob custódia do cliente, e não de um terceiro.

Segundo anunciado nesta sexta-feira, 11, a ONE Digital SMA vai entregar “qualidade institucional em estratégias de investimentos digitais” a usuários do Coinbase Prime, a plataforma da corretora de criptoativos para outras corretoras, agentes de custódia e empresas de tecnologia financeira. “Os clientes Prime preferem ter suas criptomoedas em uma conta separada, mas demandam a mesma qualidade dos serviços que já usam para investimentos tradicionais”, comentou Brett Tejpaul, head da Coinbase Institucional.

No futuro próximo, agentes autônomos e companhias de gestão de fortunas também terão acesso à plataforma, especialmente com a aceleração da tokenização de ativos, dizem as empresas em comunicado.

Dados da Bitwise mostram que gestores e agentes autônomos estão cada vez mais interessados nos ativos digitais. O número de consultores financeiros que alocavam dinheiro de seus clientes em criptoativos saltou de 6,3% em 2020 para 9,4% no ano passado. “Agentes autônomos e gestores de fortuna vêm pedindo pelo melhor acesso aos mercados digitais, research da área e oportunidades de investimentos”, afirmou a One River.

O crescente interesse institucional pelos criptoativos tem feito os grandes bancos se movimentarem. O UBS, por exemplo, está em busca de um gestor para um fundo de fundos que invista somente em outros fundos de ativos digitais.

