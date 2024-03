Onde investir em março? Confira as 11 criptomoedas recomendadas pelo BTG Pactual

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, disponibilizou nesta semana a edição de março da sua carteira recomendada. No documento, os especialistas recomendam o investimento em onze ativos digitais diferentes, distribuídos de acordo com os perfis de investimento conservador, moderado e sofisticado.

Desde o início do ano, o mercado de criptomoedas foi tomado por uma onda de otimismo que tem impulsionado os preços de seus principais ativos para cima. Eventos como a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e o halving do bitcoin estão entre os mais citados para investidores e especialistas no momento.

“Buscando aproveitar o otimismo do mercado e maximizar retornos no ciclo de alta, aumentamos a exposição aos criptoativos com desempenho aquém do bitcoin, que devem performar melhor nos próximos meses”, diz o documento.

“Quando analisando os últimos ciclos de alta do setor, nota-se que a liquidez entra pelo bitcoin e, conforme o ativo se valoriza e o retorno esperado diminui, o capital flui para ativos alternativos. A procura por soluções disruptivas que se consolidarão como grandes players no setor e terão forte valorização tende a ser o próximo foco do mercado e, consequentemente, quem se posicionar antes deve maximizar seu portfólio significativamente”, acrescentaram os especialistas.

Recomendações cripto do BTG

Das onze criptomoedas recomendadas no relatório da Mynt, todas elas apresentaram alta significativa desde o início de 2024 e ainda podem subir mais na perspectiva dos especialistas. A única exceção é o BTG Dol, stablecoin lastreada em dólar que foi lançada pelo banco e tem como objetivo facilitar a dolarização e o acesso aos ativos digitais.

Confira o desempenho das criptomoedas recomendadas pelo BTG em 2024, de acordo com dados do CoinMarketCap:

• Bitcoin (BTC): + 58%

• Ether (ETH): + 67%

• Solana (SOL): +43%

• Polygon (MATIC): + 17%

• Optimism (OP): + 23%

• Arbitrum (ARB): + 35%

• Avalanche (AVAX): + 12%

• Lido (LDO): + 29%

• Uniswap (UNI): + 107%

• Synthetix (SNX): + 15%

A carteira recomendada da Mynt possui alocações sugeridas para os diferentes perfis de investidor. O relatório pode ser acessado na íntegra através do site ou aplicativo.

Em 2023, dados disponibilizados pela Mynt mostram que a carteira recomendada, disponibilizada desde abril daquele ano, apresentou rentabilidade de aproximadamente 55% para investidores de perfil conservador.

Recentemente, o BTG Pactual também incluiu recomendações para exposição em criptoativos em sua carteira recomendada tradicional.

