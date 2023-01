Onde investir em DeFi? Conheça as 4 novas criptomoedas disponibilizadas pela Mynt, do BTG

Nesta sexta-feira, 27, a Mynt plataforma de criptoativos do BTG Pactual, disponibilizou quatro novas criptomoedas para negociação em seu aplicativo. A partir de agora, investidores poderão ter acesso aos seguintes ativos: Aave, Uniswap, Lido e Curve.

As quatro novas criptomoedas são grandes representantes do setor de finanças descentralizadas (DeFi). A proposta é utilizar a tecnologia blockchain para substituir serviços bancários comuns, como empréstimos, por exemplo. Sem a necessidade de um intermediário, tudo é feito e garantido pelo código do blockchain.

“Os novos ativos estão em linha com nosso objetivo de oferecer produtos que tenham relevância e reputação no mercado cripto e façam sentido dentro de nossa proposta de valor, além de trazer mais diversificação e novas oportunidades de investimentos para nossos clientes”, disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, em um comunicado.

Uma pesquisa recente da Huobi Global revelou que o Brasil já está em segundo lugar na adoção mundial das finanças descentralizadas, compondo cerca de 5% deste mercado. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos.

Aave (AAVE)

A Aave é o maior protocolo de empréstimos em blockchain do mundo. Segundo o comunicado da Mynt, sua criptomoeda foi escolhida para integrar a plataforma por ter uma “tendência forte de capitalização do mercado em DeFi”, já que seu sistema de governança descentralizado reduz uma série de riscos e cria um senso de comunidade nos investidores, que podem ter o direito à voto nas decisões.

Além disso, o protocolo está entre os mais inovadores e com maior volume de transações do segmento, diz o comunicado.

Uniswap (UNI)

A criptomoeda UNI é nativa do protocolo Uniswap, maior plataforma de DeFi em volume e capitalização de mercado. Além disso, a Uniswap é uma corretora descentralizada (DEX) de criptoativos.

A rede, que também possui um modelo de governança descentralizada, passa constantemente por atualizações e usa contratos inteligentes para conectar usuários e executar operações.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Lido (LDO)

A Lido é uma plataforma descentralizada que permite aos usuários alocar tokens em staking, ou seja, mantê-los em movimentação “congelada” a fim de obter renda passiva. Nesse sentido a Lido é líder no mercado cripto, conquistando o papel de principal protocolo de staking com liquidez.

Segundo o comunicado, este foi um dos principais motivos para a disponibilização da Lido entre as novas criptomoedas de DeFi da Mynt. “Além de não impor valor mínimo de acesso ao usuário, a LIDO oferece uma solução que facilita a delegação de tokens para staking e fornece acesso a liquidez imediata para os ativos alocados”, afirmou a Mynt.

Curve (CRV)

Já a Curve, rede da quarta e última criptomoeda de DeFi disponibilizada pela Mynt, “se destaca por possuir tecnologias que promovem liquidez em pares de criptoativos com baixo desvio de preço em grandes operações”, diz o comunicado. A Curve também é um protocoloque usa contratos inteligentes e possui sua própria corretora descentralizada.

O comunicado da Mynt aponta que a Curve está “à frente do mercado” pela inovação e aportes tecnológicos para melhor controle do preço de ativos em pools de liquidez.

Com as novas adições, o portfólio da Mynt totaliza 14 criptoativos disponíveis para investimento. São eles: bitcoin (BTC), ether (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC), USDC, SAND, MANA, Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Lido (LDO) e Curve (CRV).

