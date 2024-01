Ofertas de tokens totalizam R$ 542 milhões em 2023, apontam empresas

Em 2023, as tokenizadoras Liqi, AmFi, MB Tokens e Vórtx QR tokenizaram R$ 542 milhões em ativos do mundo real (RWA). Os dados foram reportados pelas próprias empresas ao Cointelegraph Brasil.

O mercado de tokenização de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês) tem crescido no Brasil, favorecido pela postura amigável dos reguladores e pelos desenvolvimentos feitos na indústria blockchain do país, como o Drex.

A Liqi captou R$ 62 milhões em suas ofertas de RWA disponibilizadas ao varejo no ano passado, com crescimento de 152% em relação a 2022. Daniel Coquieri, CEO da Liqi, conta que a empresa está empenhada em oferecer versões digitais de ativos do mercado de crédito privado.

“Vale destacar que dentro do crédito existem diversos setores da economia que podem tomar vantagem desta nova infraestrutura, e o agronegócio é um deles”, conta Coquieri.

O MB Tokens também expandiu suas ofertas de tokenização em 2023, com R$ 228 milhões de tokens distribuídos ao varejo e aumento de 93% no total tokenizado. Vitor Delduque, diretor de Novos Negócios do MB Tokens, conta que o MB Tokens está “super interessado” em explorar mais ofertas no mercado de Consórcio, Energia e Crédito Corporativo em 2024.

A Vórtx QR Tokenizadora, por sua vez, emitiu cerca de R$ 212 milhões em tokens lastreados por ativos reais no ano passado. Fernando Carvalho, CEO da empresa, destaca a parceria com a AGBI, gestora de recursos independente especializada em investimentos em ativos reais no Brasil. “Foram 30 mil cotas comercializadas a R$ 1 mil cada, totalizando um montante de R$ 30 milhões em um primeiro momento”, diz Carvalho.

Além disso, o CEO da Vórtx QR Tokenizadora destaca que é a empresa é o único agente autorizado no mercado financeiro brasileiro a tokenizar debêntures, cotas de fundos de investimentos, CRI e CRA. Carvalho aponta a tokenização de ativos de renda fixa como um mercado “com grande potencial de desenvolvimento”.

“Enxergamos um futuro promissor, possibilitado pela tokenização, para aumentar o acesso de empresas que ainda não conseguem entrar no mercado tradicional e impulsionar a liquidez dos ativos, que hoje em dia é muito baixa. Com a adesão de clientes, o emissor identificará que é um ambiente seguro, mais econômico, com mais liquidez”, acrescenta o executivo da Vórtx QR Tokenizadora.

A AmFi, que iniciou suas operações já no fim de 2022, reportou R$ 40 milhões em tokens RWA oferecidos ao varejo em seu primeiro ano de atividade. João Pirola, CPO da AmFi, avalia o ano passado como um período de consolidação para o modelo de atuação da empresa, respaldada pelos reguladores.

“Por um lado, o Banco Central trouxe o Drex de forma incisiva, o que validou e respaldou tudo o que estamos construindo aqui na AmFi. Por outro, tivemos a CVM [Comissão de Valores Mobiliários] evoluindo nos modelos regulatórios para tokenização, através de dois ofícios que trouxeram maior clareza para os pioneiros da tokenização no Brasil”, explica Pirola.

O CPO da AmFi dá ênfase à Resolução 88 da CVM, que apresentou diretrizes para o funcionamento de tokenizadoras, e que é o arcabouço regulatório utilizado pela empresa como parâmetro para atuar no mercado.

Para 2024, a AmFi pretende abrir seus serviços para investidores globais, expandir produtos envolvendo recebíveis, aumentar em dez vezes sua base de usuários e embarcar mais investidores institucionais no mercado de tokenização.

