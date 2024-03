Oferta de bitcoin está com dificuldades para atender à demanda, aponta análise

A empresa de análise de mercado CryptoQuant afirmou na última terça-feira, 26, que já há sinais da dificuldade da oferta de bitcoin em atender à crescente demanda pela criptomoeda. Dados reunidos pela companhia mostram que a liquidez do ativo tem caído há semanas, chegando agora ao menor nível já registrado.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a empresa apontou que a demanda pela criptomoeda "está aumentando, enquanto a liquidez do lado do vendedor diminui, empurrando o estoque líquido para níveis sem precedentes". O estoque leva em conta a oferta efetiva disponível para mercado, em especial nas corretoras.

"Estima-se que o atual estoque de liquidez dos vendedores de bitcoin só atenderá ao crescimento atual da demanda pelos próximos 12 meses, considerando apenas os endereços acumuladores da criptomoeda", avalia ainda a companhia, indicando que uma crise de liquidez pode estar próxima.

Os dados da CryptoQuant apontam que a liquidez da criptomoeda vem caindo desde setembro de 2023, coincidindo com um o início de um ciclo de valorização de ativos. Entretanto, essa queda se intensificou a partir de janeiro deste ano, quando houve o lançamento dos novos ETFs de preço à vista do ativo.

Os ETFs dão exposição direta ao bitcoin, e por isso precisam adquirir quantias equivalentes da criptomoeda quando recebem investimentos. Nesse sentido, os fundos têm criado uma forte pressão compradora pelo ativo, impulsionando o preço do bitcoin para novos recordes históricos.

Crise de liquidez do bitcoin

Ao mesmo tempo, a CryptoQuant registrou uma disparada nos chamados "endereços acumuladores", que compram a criptomoeda mas não a movimentam por no mínimo 30 dias. Na prática, esses endereços reduzem a liquidez de mercado do ativo, o que ajuda a valorizar o preço em momentos de forte demanda.

Com esse cenário, a CryptoQuant projeta uma tendência de novas altas do bitcoin. Na semana passada, a empresa destacou que o ciclo de alta da criptomoeda ainda não acabou, com espaço para mais valorização. O motivo é que, além dos ETFs, o halving do ativo, previsto para abril, também deverá ajudar nas altas.

Também em março, a CryptoQuant disse que o ativo deverá enfrentar uma "crise de liquidez" em seis meses devido à distância entre oferta e demanda pela criptomoeda. Para isso ocorrer, porém, será preciso que a demanda pelos ETFs de bitcoin mantenha os níveis elevados atuais.

