Obras de arte indígena são transformadas em ativos digitais e arrecadam R$ 14,5 milhões em Londres

Obras de arte indígena da comunidade Yawanowá foram transformadas em ativos digitais por meio dos tokens não fungíveis (NFTs) e já arrecadaram mais de US$ 3 milhões em exposição no clube Annabel’s de Londres.

A coleção já representa uma das vendas de maior valor em NFTs este ano. Os tokens não fungíveis, que fizeram sucesso em 2021 e 2022, enfrentam uma baixa no interesse por parte de investidores.

No entanto, não é o caso da coleção “Ventos de Yawanowá”. Criada em parceria entre a comunidade Yawanowá, que fica em sua maioria no estado do Acre, e o artista brasileiro Refik Anadol, a coleção busca arrecadar dinheiro para a proteção das terras, identidade e patrimônio cultural dos Yawanowá.

Para Refik Anadol, essa colaboração é seu "projeto mais significativo e com propósito do ano". A obra de arte aproveita dados meteorológicos em tempo real da comunidade Yawanawá de Aldeia Sagrada.

A série de obras de arte consiste em três esculturas e mil NFTs. Ventos de Yawanowá é baseada nas pinturas tradicionais dos jovens artistas Yawanawá Nawashahu e Mukashahu e mesclada com dados meteorológicos que incluem velocidade do vento, rajadas, direção e temperatura. Segundo um comunicado, os dados determinam o movimento da obra de arte, criando um impressionante jogo de formas e cores tradicionais.

O projeto conta com o apoio da The Caring Family Foundation e faz parte do programa Annabel’s for the Amazon. A parceria com instituições, empresas e artistas pode ajudar a fortalecer as comunidades indígenas, de acordo com Nixiwaka Yawanowá.

“A parceria também nos mostra que não estamos sozinhos e que temos aliados em todo o mundo. Esse projeto pode servir como modelo para a colaboração e o estabelecimento de relações entre os povos indígenas e grandes empresas e artistas influentes", disse.

O valor já arrecadado, que corresponde a R$ 14,5 milhões na cotação atual, será transferido para a comunidade Yawanowá por meio da tecnologia blockchain. O comunicado afirma que os chefes da comunidade Yawanowá, Biraci Nixiwaka Brasil, Putanny Yawanawá e Isku Kua Biraci Brasil Júnior vão utilizar o dinheiro para apoiar o bem-estar e a proteção de longo prazo dos territórios Yawanawá, preservar o patrimônio cultural e beneficiar os povos indígenas da Amazônia.

