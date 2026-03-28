O valor intrínseco do bitcoin é provado por pessoas que realmente precisam dele

Por Guilherme Sacamone*

O argumento de que o bitcoin não possui valor intrínseco é feito quase exclusivamente por pessoas que nunca precisaram de uma rota de fuga de um sistema financeiro. É uma posição teoricamente coerente: o bitcoin não gera fluxo de caixa, não paga dividendos e não produz nada. Pela definição técnica, a crítica pode ser considerada razoável. No entanto, ela também ignora fundamentalmente qual problema o bitcoin realmente resolve.

O valor intrínseco, em um contexto adverso, é a capacidade de um ativo performar quando todo o resto falha. Ao longo de mais de uma década de crises financeiras, colapsos de moedas, corridas bancárias, sanções e convulsões políticas, o bitcoin produziu o mesmo indicador de dados com uma consistência notável. Esse sinal não é mais anedótico; é um padrão.

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Comecemos pelos casos mais extremos. A Venezuela viveu um dos piores colapsos hiperinflacionários da história moderna, com aumentos de preços que excederam 1.000.000% por cento em seu auge. À medida que o bolívar se tornava funcionalmente inútil, os cidadãos recorreram ao bitcoin por meio de plataformas peer-to-peer, convertendo salários imediatamente após o recebimento e enviando remessas através de carteiras de custódia própria para contornar o sistema bancário controlado pelo Estado.

A Argentina seguiu um caminho menos extremo, mas estruturalmente idêntico: com a inflação atingindo 274% em 2023, cidadãos convertiam seus salários em cripto em questão de horas, não para especular, mas para preservar o poder de compra antes da próxima desvalorização. Juntos, esses dois países registraram mais de US$ 130 bilhões em volume de transações cripto em um único ano, impulsionados não pelo entusiasmo de um bull market, mas pela matemática diária de sobrevivência a um colapso monetário.

O padrão se mantém mesmo quando a crise é institucional e não inflacionária. O sistema bancário do Líbano efetivamente confiscou os ativos de seus clientes após o colapso de 2019, com controles de capital e haircuts nos depósitos que aniquilaram mais de 95% do valor da libra libanesa. A resposta foi imediata: as carteiras cripto registradas saltaram 1.781% até janeiro de 2020, a maior taxa do mundo na época.

Cidadãos que confiaram nos bancos viram suas economias tornarem-se inacessíveis da noite para o dia. Aqueles que detinham bitcoin em carteiras de custódia própria não enfrentaram esse problema. A frase "not your keys, not your coins" (sem suas chaves, não são suas moedas) deixou de ser um bordão técnico e tornou-se uma realidade financeira vivida.

O que o Líbano ilustrou em termos econômicos, a Nigéria demonstrou em termos políticos. Durante os protestos EndSARS em 2020, as autoridades congelaram as contas bancárias de grupos de ativistas para cortar o financiamento. Em poucos dias, os organizadores migraram para doações em bitcoin processadas através de infraestrutura não custodial, arrecadando fundos que nenhuma instituição poderia bloquear ou reverter. O sistema financeiro foi usado como ferramenta de controle político; o bitcoin criou uma alternativa.

A Ucrânia adicionou uma dimensão de guerra à mesma tese: após a invasão de 2022, as negociações de cripto denominadas em grívnia subiram 121% em um único mês, enquanto cidadãos convertiam economias para protegê-las de controles cambiais. Ao mesmo tempo, mais de US$ 65 milhões em doações humanitárias fluíram por canais cripto que o sistema bancário tradicional não conseguiria processar na mesma velocidade ou escala.

O Irã fornece a evidência on-chain mais clara até o momento. No final de fevereiro deste ano, quando as pressões econômicas e geopolíticas atingiram um pico agudo, a Chainalysis documentou US$ 10,3 milhões em saídas (outflows) de cripto das principais corretoras em questão de dias, com volumes por hora saltando 873% acima da média anual. A Elliptic registrou um aumento de 700% nas transações de saída da principal exchange do país em minutos de estresse máximo.

Quase 60% das carteiras receptoras mantiveram esses saldos, um dado que a Chainalysis enquadra explicitamente como evidência de intenção de manter a custódia de seus ativos, em vez de atividade de trading. Até o final de 2025, a economia cripto do Irã havia atingido cerca de US$7,8 bilhões em volume on-chain, construída ao longo de anos navegando por sanções, colapso cambial e controles de capital.

As finanças tradicionais definem valor através do yield: o que um ativo produz ao longo do tempo. Esse modelo foi construído para um mundo onde os direitos de propriedade são estáveis, as moedas são conversíveis e as instituições podem ser confiáveis para custodiar ativos sem usar o acesso a eles como arma. Quando essas condições são removidas, como nos casos descritos acima, o modelo não se adapta. Ele desmorona junto com as instituições que foram projetadas para equilibrá-lo.

A oferta fixa de 21 milhões de unidades do bitcoin não responde a decisões de política monetária, diretrizes governamentais ou pressões institucionais. Sua rede não fecha em feriados bancários, não impõe limites de saque e não exige a permissão de ninguém para operar. Essas propriedades são banais em ambientes estáveis. Nos cenários descritos acima, elas foram a única coisa que funcionou.

Deter chaves privadas em vez de confiar em uma corretora ou banco é frequentemente visto como uma preferência técnica. Sob controles de capital, restrições bancárias ou colapso de moedas, isso se torna a diferença entre possuir um ativo e meramente possuir um direito de reivindicação sobre ele.

Os dados de retenção de carteiras a longo prazo nesses países são o que separa o comportamento de sobrevivência da especulação. Pessoas que movem bitcoin para autocustódia durante crises não estão se posicionando para um rally de preços. Elas estão removendo ativos de um sistema no qual não confiam mais e colocando-os onde nenhuma instituição pode alcançar.

Esse comportamento, repetido em diferentes línguas, sistemas jurídicos e regimes políticos, constitui uma evidência empírica cada vez mais difícil de descartar. O valor intrínseco do bitcoin não é um argumento filosófico. É um padrão de dados que emerge, de forma confiável, toda vez que um sistema financeiro falha com as pessoas que dependem dele. Crises não distorcem os mercados. Elas os esclarecem.

Aviso Legal: Os números baseiam-se principalmente em relatórios primários da Chainalysis e Elliptic. A atribuição on-chain possui limitações inerentes e não pode isolar perfeitamente a autocustódia civil de outros tipos de atividade. Os dados devem ser tratados como direcionais, e não definitivos.

*Guilherme Sacamone é CEO da OKX no Brasil.

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