'O Reino Unido deve dar as boas-vindas às criptomoedas', diz Liz Truss, nova primeira-ministra

Após uma corrida pela liderança do Partido Conservador, a secretária de Estado para Assuntos Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento, Liz Truss, derrotou o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak e será a próxima primeira-ministra do Reino Unido.

Boris Johnson, que atuou como primeiro-ministro desde 2019, deixará o cargo, deixando Truss como líder do partido. Truss venceu a eleição com 57,4% dos votos dos membros em comparação com 42,6% de Sunak. Truss é Secretária de Estado para Assuntos Estrangeiros, da Commonwealth e Desenvolvimento no Reino Unido desde 2021 e Ministra da Mulher e Igualdade desde 2019, servindo sob três primeiros-ministros.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

