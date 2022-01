O que está acontecendo no mercado de criptomoedas?

A volatilidade nos preços das principais criptomoedas do mundo tem deixado muitos investidores preocupados sobre o momento do mercado. É hora de comprar? É hora de vender? O cenário econômico mundial está afetando o preço do bitcoin? As grandes e tradicionais instituições financeiras vão continuar entrando no mercado? O bitcoin está se tornando um ativo de proteção contra a inflação?

Acompanhe Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto nesta edição do podcast do Future of Money e confira a resposta para as principais dúvidas sobre este momento do mercado cripto:

