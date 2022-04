O que é a PROOF Collective, comunidade por trás da coleção Moonbirds

No início desta semana, a coleção de NFTs Moonbirds fez história. Negociando mais de US$ 200 milhões em somente um dia, os pássaros noturnos tiraram os holofotes de coleções famosas como as Bored e Mutant Ape Yatch Club. Um dos fatores mais importantes para esse sucesso é sua concepção: a coleção nasceu da PROOF Collective, grupo de colecionadores de NFTs capazes de impulsionar coleções ao estrelato e torná-las extremamente desejadas.

Com somente 1.000 vagas disponíveis, trata-se de um dos clubes mais exclusivos dos criptoativos. As vagas são adquiridas através de tokens não fungíveis disponíveis na OpenSea, com o floor price, ou preço mínimo, de 144 ether (ETH), ou R$ 426 mil reais em cotação atual - no início, esse valor era de somente 1 ETH. Na presente data, ainda existe 69 vagas disponíveis. Os detentores desses “passes” têm acesso à comunidade no Discord da coleção, entradas para eventos exclusivos e a possibilidade de escutar o podcast Proof antes do público geral.

Kevin Rose, Ryan Carson e Justin Mezzell, três nomes conhecidos no campo da Web3, compõe o núcleo principal de fundadores da PROOF. Rose é investidor de startups na True Ventures, Carson é investidor e empreendedor em série, e Mezell um ilustrador que tem entre seus clientes a Meta - antigo Facebook - e o Google. Em um campo novo e repleto de fraudes como o de NFTs, a presença dos três provê uma garantia nem sempre encontrada nesse mercado.

Segundo o usuário do Twitter Cryptolocity, “muitos dos principais fundadores, artistas e colecionadores nesse espaço acreditam profundamente na visão de Kevin, e compraram os passes com 0 intenção de vendê-los, já que pretendem fazer parte do que ele planeja construir, e é por isso que esses passes alcançaram o floor price de quase 100 ethers cada”

11/ Many of the top founders, artists and collectors in the space believe deeply in Kevin's vision, and bought passes with 0 intention of selling them, as they want to be part of what he is planning to build, which is why passes have reached a floor of almost 100ETH each — Cryptolocity (@Cryptolocity) April 17, 2022

Juntos, esses membros amontoam uma das coleções mais invejáveis da Web3: ao todo são 153.940 tokens não fungíveis, incluindo 817 Bored Apes, 148 CryptoPunks, 499 Meebits e 326 NFTs super-raros, ou peças únicas.

Antes dos Moonbirds, a primeira coleção da comunidade foi a Grails, que conta com 20 peças criadas especialmente para o projeto por alguns dos maiores nomes do meio digital, como Gary Vee, Mike Shinoda, Tyler Hobbs e Alexis Ohanian. Membros do Proof poderiam emitir os Grails de graça - após isso, algumas peças chegaram a negociar por 80 ETH. Essa coleção já movimentou mais de 3.000 ETH e tem o floor price de mesmo número.

Após o sucesso da primeira coleção, foi a vez dos Emotes, feitos em parceria com a Heart You. Tratam-se de 1433 NFTs, que tratam de temas tais como aceitação própria, amor e compaixão com si mesmo. “Os Emotes acham seus donos”, disse a Heart You na época.

Com os recordes quebrados pelos Moonbirds, é fácil prever que uma nova coleção da Proof Collective esteja no horizonte. Com uma comunidade engajada, artes que chamam a atenção e investidores dispostos a colocar seu dinheiro no projeto, a fórmula de sucesso para uma emissão de NFTs está garantida.

