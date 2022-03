O que é DAO e por que você deve conhecer essa tendência do mercado cripto

As DAOs, ou organizações autônomas descentralizadas, são organizações em blockchain que usam contratos inteligentes para permitir que seus participantes tomem decisões coletivas sobre governança, operações e liderança.

Com esse novo modelo de organização descentralizada, tudo é possível, até mesmo comprar um time de futebol americano!

Quer saber como isso funciona? Confira a explicação do ZD e entenda a importância das DAOs!

