O que aconteceu com a Luna: criptomoeda perde bilhões e vai a quase zero

Você deve ter ouvido falar nos últimos dias sobre o protocolo Terra e suas criptomoedas LUNA e UST. O projeto em blockchain, que estava entre os maiores do mundo e registrou recorde de preço há cerca de um mês, despencou e viu o seu valor chegar perto de zero.

Mas o que aconteceu exatamente? E, mais importante: por que isso aconteceu? Quer saber a história que provocou o colapso da LUNA e do UST e entender como é possível evitar perder dinheiro investindo em criptomoedas sujeitas a esse tipo de situação?

Então assista ao vídeo e confira o novo episódio do podcast do Future of Money com Lucas Josa e Lucas Yamamoto, que contam com a participação especial de Orlando Telles e Carlos Henrique, da Mercurius Crypto:

