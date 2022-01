O preço do bitcoin está despencando. É hora de comprar ou de vender?

Por Lucas Costa*

O bitcoin sofre forte pressão vendedora, reagindo a ata da última reunião do Fed, de forma bastante correlacionada com os mercados globais. O documento do banco central norte-americano ressaltou a preocupação com as pressões inflacionárias e teve sinalização de aumento das taxas de juros um pouco mais rápido do que o esperado.

A temática da redução dos estímulos na economia, pela diminuição na recompra de ativos também se fez presente na ata. O resultado disso foi um sell-off global, com o S&P500, principal índice norte-americano, caindo mais de 1,90%, o que contaminou diversos mercados.

O bitcoin teve uma perda de mercado de 690 bilhões de reais. É possível um acionamento de stops e rompimento do suporte dos US$46.000 (região que alertamos na segunda-feira, 3).

O gráfico diário mostra rompimento da região da média móvel de 200 períodos em US$48.090, que era uma importante faixa de briga. A linha da tendência de baixa (preto), que conecta topos descendentes foi rompida, que indicava retomada de pressão compradora, mas frustrou os mais otimistas (incluindo quem vos fala) e faz o novo teste da linha (chamado em Análise Técnica de pullback).

O cenário de curto prazo é da possibilidade de acionamento de stops dos players que estavam alavancados em compras acima da região dos US$46.000, isso pressiona o preço e causa reações extremadas. A sugestão é de cautela e paciência para quem está posicionado com um gerenciamento de risco, enquanto novos entrantes podem buscar oportunidades no teste do suporte dos US$39.600.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

