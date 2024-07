O papel transformador da Ethereum na América Latina após 9 anos

Por Pedro Gutierrez*

A Ethereum tem desempenhado um papel transformador na América Latina, impulsionando inovação, inclusão financeira e transformação social. Embora o Dia da Ethereum, celebrado em 30 de julho, marque o aniversário de lançamento da rede em 2015, a verdadeira celebração está no impacto contínuo e crescente dessa tecnologia na região.

Ao contrário do bitcoin, que se concentra principalmente em transações financeiras, a Ethereum se destaca por sua versatilidade, possibilitando a criação de uma ampla gama de aplicações descentralizadas (DApps) que transcendem o mundo das finanças. Na América Latina, essa tecnologia inovadora tem sido fundamental para o desenvolvimento de soluções que abordam desafios socioeconômicos urgentes da região.

A Ethereum, por meio de soluções como stablecoins e plataformas de microcrédito, tem aberto as portas para milhões de pessoas na América Latina que antes estavam excluídas do sistema financeiro tradicional.

Stablecoins, como DAI e USDC, oferecem uma alternativa estável e acessível às moedas fiduciárias voláteis, enquanto plataformas de microcrédito descentralizadas como Dharma e Aave permitem que indivíduos e pequenas empresas obtenham acesso a capital sem burocracias e taxas exorbitantes.

O blockchain Ethereum também está capacitando comunidades locais e impulsionando o empreendedorismo na América Latina. DApps como Aragon e Colony permitem que comunidades se organizem autonomamente e tomem decisões de forma democrática, enquanto plataformas de crowdfunding como Gnosis e Melon possibilitam a captação de recursos para projetos inovadores e de impacto social.

O potencial transformador da Ethereum na América Latina ainda está apenas começando a ser explorado. Com o crescente interesse e investimento no setor, podemos esperar ver ainda mais soluções inovadoras e disruptivas surgindo nos próximos anos, impulsionando o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a construção de um futuro mais próspero para a região.

*Pedro Gutierrez é diretor regional Latam da CoinEx, corretora global de criptomoedas.

