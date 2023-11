O papel da tokenização para o futuro do dinheiro

Por Guilherme Heilmann Costa Neves*

O cenário econômico da internet está evoluindo rapidamente e, paralelamente, vemos uma revolução nos pagamentos se desenrolando. O desafio está no fato de que algumas entidades têm um forte desejo de intervir e interromper esse processo evolutivo. Isso pode ser devido, em parte, a uma crença equivocada de que há atividades nefastas a menos que eles intervenham.

A Moeda Digital do Banco Central (CBDC) está sendo apresentada como uma contraproposta à forma orgânica em que os blockchains se desenvolvem. No entanto, é uma ideia preocupante, principalmente se for parecida com o modelo chinês, que coloca todas as transações sob a vigilância direta de uma instituição do governo central.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

De um lado, temos um sistema de pagamento relativamente descentralizado, tecnologicamente inovador e nativo da internet, com o potencial de evoluir e reduzir significativamente os custos de transação por meio da eliminação de intermediários.

Por outro lado, temos um sistema altamente centralizado no qual as transações estão, por padrão, sujeitas à vigilância do banco central.

A descentralização é medida em um espectro, com o DeFi completo oferecendo pouca ou nenhuma segurança na forma de atendimento ao cliente, enquanto a contraparte centralizada oferece um espaço mais familiar e seguro, mas com menos flexibilidade e controle sobre os fundos do usuário.

Aqueles que forem corajosos o suficiente para olhar o zeitgeist nos olhos e se desviar da narrativa orientada pela mídia colherão grandes recompensas nos próximos anos. As mentes mais disciplinadas verificarão a fonte da verdade, enquanto os outros ficarão hipnotizados por seus feeds de mídia social. Os visionários que acenderam as primeiras chamas do blockchain não estão surpresos ao ver as cabeças viradas e duvidosas da elite.

Alguns poucos teimosos ainda permanecem de costas para o fogo, aparentemente preparados para permanecer assim até serem engolidos pelo inferno que os avança. Estamos no ponto de ebulição, chegou a hora de liberar a revolução financeira.

Queimados pelo calor crescente da fornalha tecnológica. Os céticos mais próximos se derretem, os duvidosos se submetem a estratégias egoístas e os cínicos clamam por redenção ou amnésia, enquanto abandonam suas crenças passadas e entram na fila para alimentar o fogo eterno do progresso.

O que irá compor o futuro do dinheiro?

A sociedade iniciou uma corrida pelo dinheiro, e todos os tipos de dinheiro surgirão e competirão por suas propriedades tecnológicas. Haverá muitos tipos de dinheiro, não apenas fiduciário, não apenas bitcoin, mas com a tokenização e a conectividade de tudo, pode se tornar uma narrativa para transformar qualquer coisa em dinheiro.

Talvez até mesmo a unificação de todos os tipos de ativos e passivos usando o mesmo padrão para liquidações, poderíamos assim nos aproximar do fim do dinheiro? (Padrão Token ERC).

Atualmente, estamos operando no padrão fiduciário, em que o dinheiro tem valor. Nesse contexto, o papel-moeda tem valor porque acreditamos coletivamente que ele tem. A crença no valor de algo é, por si só, uma forma de valor.

É essa crença que sustenta a funcionalidade do dinheiro. A crença no valor do dinheiro é, de fato, valiosa. A questão crucial é: Quanto valor podemos atribuir a essa crença no contexto da funcionalidade do dinheiro, podemos quantificar o valor da crença?

Na realidade econômica, as crenças são recompensadas quando estão de acordo com a realidade econômica e são punidas quando não estão.

Portanto, se a realidade econômica mudar de forma que tudo esteja disponível na cadeia de suprimentos e usarmos o poder computacional para medir com precisão as relações na cadeia, nossas crenças dependerão principalmente da confiança nesse sistema computacional e em suas decisões, e seremos punidos se não o seguirmos.

Em um futuro em que a realidade econômica se baseia em dados e no processamento de dados para a tomada de decisões, e à medida que as liquidações atômicas de ativos do mundo real e tokens digitais se tornam comuns com ajuda de IAs, veremos um fenômeno estranho, onde a troca de ativos se torna uma narrativa mais poderosa do que a conversão para fiats.

Stablecoins ou tokens estáveis permaneceram para aqueles que buscam estabilidade durante a transição de propriedade ou simplesmente devido à incerteza conhecida do tempo. Mas, à medida que o tempo se torna mais previsível devido à precisão da cadeia de suprimentos analisada por IAs e nossa incerteza desaparece, será que realmente precisaremos guardar riqueza no formato de dinheiro?

Isso se tornará viável no sentido em que o computador preverá nossas necessidades e, em seguida, adequará as mesmas aos nossos desejos, utilizando o valor que geramos para a sociedade como métrica para a realização.

O dinheiro ajudou a dimensionar os mercados devido à divisão do trabalho e ao armazenamento da riqueza. Mas, como nossos recursos nos permitem continuar simulando cenários, até que a previsão desejada seja concretizada, quando não precisarmos mais trabalhar em uma sociedade por ela ser gerada automáticamente, ou armazenar riquezas, não iremos mais precisar de dinheiro.

*Por Guilherme Heilmann Costa Neves, cofundador e head de blockchain da Blockful, empresa de desenvolvimento de Smart Contracts e aplicações em blockchain.

