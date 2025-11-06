O movimento de US$ 213 milhões em bitcoin da BlackRock, entenda

A recente queda do bitcoin reacendeu preocupações no mercado, revisitando níveis de preço não vistos desde junho e alimentando temores de uma queda mais profunda abaixo de US$ 100 mil.

A movimentação ocorre em meio a uma pressão vendedora renovada ligada à atividade institucional, mais notavelmente, à transferência de US$ 213 milhões em bitcoin pela BlackRock para a Coinbase.

Conforme dados on-chain, a BlackRock transferiu 2.042 BTC (avaliados em US$ 213 milhões) e 22.681 ETH (US$ 80 milhões) para a Coinbase na terça-feira, durante o início da sessão nos EUA.

Ação da BlackRock gera questionamentos

O momento da transferência chamou a atenção de traders que monitoram movimentações de carteiras institucionais em busca de sinais iniciais de atividade vendedora potencial.

Historicamente, grandes transferências de gestores de fundos para exchanges tendem a preceder rebalanceamentos estratégicos ou realização de lucros, o que pode afetar o sentimento de preço no curto prazo.

“Da última vez que fizeram isso, o mercado caiu logo depois. Agora, com o bitcoin próximo de US$ 104 mil… está em sub-US$ 100 mil o próximo?”, questionou Kyle Doops no X.

Aumentando a ansiedade do mercado, Daan Crypto Trades destacou persistentes saídas de ETFs de bitcoin e Ethereum nos últimos quatro pregões.

“BTC & ETH viram grandes saídas de ETFs nos últimos 4 dias de negociação. Isso está se somando aos altos níveis de vendas de grandes investidores nas últimas semanas”, Daan comentou.

Ele alertou que, embora as saídas de ETFs sejam frequentemente indicadores atrasados, elas podem sinalizar mudanças de sentimento, apontando um padrão cíclico recorrente.

“…muitas vezes vemos grandes saídas perto de um fundo e entradas perto de um topo… Grandes saídas mais o preço se recusando a cair podem indicar um fundo local, enquanto grandes entradas mais o preço se recusando a subir podem indicar um topo,” acrescentou o analista.

Neste contexto, ele sugere que a incapacidade do bitcoin de quebrar acentuadamente para baixo, apesar das grandes saídas de ETFs, pode indicar suporte em torno da região de US$ 100 mil, potencialmente configurando um rebote de curto prazo se a pressão de venda diminuir.

Analistas veem período de desaceleração

O especialista em ETFs, Eric Balchunas, adicionou um contexto mais amplo, ligando a ação de preço fraca do bitcoin à fadiga mais ampla do mercado de risco.“Angústia de avaliação é uma boa forma de colocar isso. O SPY subiu 83% desde o final de ’22… um recuo faz sentido, até saudável. O bitcoin pressentiu esse recuo — da mesma forma que um animal pode prever uma onda traiçoeira — e por isso tem estado apático,” Balchunas afirmou.

O analista de ETFs também reafirmou sua visão de que a fase atual é um “retrocesso” natural no desenvolvimento do mercado de ETFs.

Apesar da fragilidade do mercado, alguns traders acreditam que o bitcoin pode encontrar estabilidade se os compradores defenderem o nível psicológico de US$ 100 mil, uma zona que repetidamente atraiu demanda institucional em quedas anteriores.

Com o ímpeto dos ETFs esfriando e a incerteza macroeconômica aumentando, analistas veem os próximos dias como críticos para determinar se isso marca um fundo local ou um prelúdio para uma correção mais profunda.

Todos os olhos estão voltados para se a movimentação da BlackRock sinaliza uma rotação institucional mais ampla ou apenas mais um tremor passageiro na nova normalidade volátil do bitcoin.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

