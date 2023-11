O futuro é tokenizado: perspectivas para tokenização no Brasil com a influência do Drex

Neste episódio de Future of Money, Gabriel Rubinsteinn recebe Bernardo Quintão, head da Backed Finance e colunista do Future of Money na EXAME. Em pouco mais de 50 minutos, Bernardo explora as vertentes da tecnologia blockchain, a partir da tokenização de ativos, que, para ele, deve se tornar maior do que as criptomoedas.

O convidado explica o processo da tokenização, exemplifica como o Brasil tem se destacado no setor, avalia o posicionamento da CVM diante dessas mudanças, reforça os desafios regulatórios e destaca a conquista de espaço para atrair o investidor tradicional.

