O futuro do dinheiro está chegando: o que mudou no último ano?

A forma como lidamos com dinheiro nunca evoluiu tanto em tão pouco tempo. As mudanças ainda estão acontecendo, mas um novo mundo se mostra cada vez mais próximo. Para se aproveitar dos benefícios dessas novidades, é preciso conhecê-las. Veja tudo o que está acontecendo de novo no setor financeiro, o quanto ele mudou no último ano e descubra como isso pode começar a mudar a sua vida desde já!

Ficou curioso? Então solta o play e acompanhe Nicholas Sacchi, Gabriel Rubinsteinn nessa retrospectiva de 1 ano de Future of Money!

Inscreva-se em nosso canal no Youtube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Caso preferir, ouça o nosso podcast no Spotify ou em sua plataforma de streaming favorita!