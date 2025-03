O futuro do bitcoin está em risco? Especialistas apontam a maior ameaça para a criptomoeda

O bitcoin, a criptomoeda pioneira do mercado, transformou a forma como as pessoas em todo o mundo enxergam finanças e dinheiro. No entanto, com o avanço tecnológico e a evolução de fatores externos, a moeda digital enfrenta desafios estruturais que podem impactar sua existência e crescimento no futuro.

Uma discussão recente entre líderes do setor destacou riscos significativos que podem representar um evento cisne negro para o futuro do bitcoin.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Lyn Alden, fundadora da Lyn Alden Investment, perguntou recentemente: “Qual é o maior risco estrutural para o bitcoin nos próximos 5 a 10 anos?”. A questão gerou grande atenção e respostas de investidores, especialistas e líderes do setor, revelando preocupações urgentes.

Um dos riscos mais mencionados é a ameaça representada pela computação quântica. Nic Carter, sócio-geral da Castle Island Ventures, respondeu de forma concisa: “Quantum”. Sua resposta foi amplamente endossada. "Concordo cada vez mais. Esse foi o catalisador para minha pergunta, na verdade", respondeu Lyn Alden a Nic Carter.

Computadores quânticos futuros podem quebrar os algoritmos de criptografia que protegem o bitcoin, como o Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), que garante a segurança das carteiras. Se surgir um computador quântico suficientemente poderoso, ele poderá forjar assinaturas digitais, permitindo que invasores roubem bitcoin de qualquer carteira com uma chave pública exposta.

De acordo com pesquisa da River, um computador quântico com 1 milhão de qubits poderia quebrar um endereço de bitcoin. A Microsoft afirmou que seu novo chip, chamado Majorana, está pavimentando o caminho para esse marco. Isso levanta uma questão urgente: quanto tempo o bitcoin tem antes de precisar se tornar resistente à computação quântica?

Embora a ameaça da computação quântica seja evidente, alguns argumentam que um desafio mais imediato é se a comunidade do bitcoin conseguirá chegar a um consenso e implementar soluções resistentes à computação quântica a tempo.

"Isso seria não chegar a um consenso rápido o suficiente sobre a implementação de um algoritmo de hash resistente à computação quântica", comentou Stillbigjosh, ex-especialista em cibersegurança da Flutterwave.

No entanto, o fundador da BlockTower, Ari Paul, destacou que a rede do bitcoin enfrenta um risco mais imediato, já que os custos de ataque caíram significativamente.

"Alguém vendendo a descoberto mais de 10% da capitalização de mercado do bitcoin e gastando cerca de 1/10 disso para obter 51% de controle do poder de hash e minerar blocos vazios indefinidamente, efetivamente desligando a rede. Pode-se bifurcar o algoritmo de PoW, mas isso significa que o ataque à nova rede agora custa menos de 1/1000 do anterior", observou Ari Paul.

*Matéria original por Nhat Hoang no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok