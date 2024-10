O desenvolvimento do Bitcoin: de Satoshi Nakamoto até os dias de hoje

Por Bruno Garcia*

O Bitcoin foi criado e apresentado em um whitepaper em 2008, como uma resposta à crise financeira global da época, por Satoshi Nakamoto, cuja identidade real permanece desconhecida. Além de apresentar sua ideia na forma de um whitepaper, ele também escreveu o código da primeira versão do Bitcoin. Ou seja, mostrou na prática que sua ideia funcionava.

A primeira versão do código do Bitcoin não era muito elegante e funcionava apenas no Windows. Com o passar do tempo, mais programadores ficaram interessados no Bitcoin, e assim, novos contribuidores foram surgindo. Em 2010, Laszlo Hanyecz, conhecido por comprar duas pizzas por 10 mil bitcoins, foi o responsável por adicionar suporte ao MacOS.

A despedida de Satoshi Nakamoto

Pouco tempo depois, Gavin Andresen começou a contribuir com o código e ganhou destaque por isso. Mais pessoas começaram a contribuir e, então, Satoshi Nakamoto decidiu "sumir do mapa". Em sua última aparição, ele disse: "Eu estou trabalhando em outras coisas. O Bitcoin está em boas mãos com Gavin e todos".

A partir daquele momento, até os dias de hoje, o Bitcoin tem sido desenvolvido e mantido pela comunidade. Muitos voluntários contribuem com frequência no código-fonte. E, atualmente, existem organizações que remuneram esses desenvolvedores, possibilitando que eles se dediquem em tempo integral ao desenvolvimento do Bitcoin.

Essas organizações recebem doações de indivíduos e empresas do mundo inteiro e utilizam esse dinheiro para dar "bolsas" aos programadores que se dedicam a projetos relacionados ao Bitcoin.

Muitos programadores decidem contribuir para projetos open source relacionados ao Bitcoin pelo propósito, ou seja, porque realmente acreditam no Bitcoin e gostariam de contribuir com seu futuro. Entretanto, esse não é o único motivo.

Carreira como programador do Bitcoin

Hoje a carreira de programador para projetos Bitcoin é real e os desafios técnicos são empolgantes. Nesse mundo você acaba trabalhando com muita coisa que não é comum lidar na maioria dos projetos na indústria, como: Criptografia aplicada, problemas de sistemas distribuídos e descentralizados, entre outros.

Atualmente, o Bitcoin Core, software originalmente desenvolvido por Satoshi Nakamoto, possui mais de 950 colaboradores e já teve inúmeros avanços. Podemos dizer que o software atual se parece muito pouco com a sua primeira versão. Em geral, todo o esforço que começou com Satoshi Nakamoto há anos, hoje é mantido por centenas de desenvolvedores espalhados pelo mundo.

*Bruno Garcia é Diretor de Educação e Grantee da Vinteum.

