O bitcoin está morto? Pesquisas atingem pontuação recorde no Google em meio à queda de 70%

O colapso dos preços do bitcoin está revivendo especulações renovadas sobre o fim da principal criptomoeda, de acordo com as tendências de pesquisa do Google.

As pesquisas do Google por “Bitcoin morto” aumentaram na semana que terminou na sexta-feira, 18 de junho, e provavelmente atingiram o nível mais alto já registrado. O Google Trends rastreia o interesse nos termos de pesquisa ao longo do tempo, atribuindo pontuações de 1 a 100 com base no número total de consultas dos usuários. Os dados são anonimizados, categorizados por tópico e agregados com base na localização.

Google searches for "bitcoin dead" hit all time highs over the weekend. pic.twitter.com/oDXNqGEeIL — Alex Krüger (@krugermacro) June 20, 2022

“Bitcoin morto” alcançou uma pontuação de 100 no período entre 12 e 18 de junho com base em dados preliminares refletidos pela linha pontilhada. A última vez que a consulta de pesquisa marcou 100 foi em dezembro de 2017 ou por aí.

Os resultados da pesquisa do Google refletem o pico de ansiedade pelos mercados de criptomoedas após semanas de vendas implacáveis ​​nos preços dos ativos. A espiral descendente do Bitcoin, agora em seu sétimo mês, pode ter sido desencadeada pela enorme mudança na política do Federal Reserve, que pressionou para baixo os ativos de risco.

A implosão do ecossistema Terra e seus efeitos de contágio relacionados também têm sido um fator contribuinte. As condições adversas do mercado também levaram a especulações críveis de que os principais players do setor, como Celsius e Three Arrows Capital, estão enfrentando insolvência.

Os principais meios de comunicação escreveram centenas de obituários de bitcoin ao longo dos anos; seus especialistas estão aplaudindo o mais recente colapso do mercado como evidência de que o bitcoin não é um ativo viável. O bitcoin supostamente “morreu” 45 vezes apenas em 2021 – um ano em que o ativo digital atingiu vários recordes.

