'Nunca venda o seu bitcoin', diz Trump após criação de reserva nos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou na última sexta-feira, 7, que o país errou ao vender unidades de bitcoin no passado e que, agora, vai criar um "Fort Knox digital" voltado a armazenar e transformar a criptomoeda em um ativo de reserva. Além disso, ele recomendou que investidores não vendam o ativo.

Trump falou sobre o tema durante um encontro com empresários do mercado de criptomoedas. Em um pronunciamento público antes de um encontro privado com os empresários, ele destacou que prometeu "transformar os Estados Unidos em uma superpotência de bitcoin e na capital mundial de cripto".

"Nós estamos tomando ações históricas para cumprir essas promessas", ressaltou Trump. Além disso, ele recomendou que os investidores, países e empresas "nunca vendam os seus bitcoins". O conselho foi o que deu origem à reserva estratégica de bitcoin criada pelo presidente na última quinta-feira, 6.

O presidente dos Estados Unidos declarou ainda que encerrou a "guerra contra as criptomoedas" que, segundo ele, foi travada pela administração do seu antecessor, Joe Biden. Por isso, ele acredita que o setor tem agora um "novo dia" no mercado norte-americano.

Ao criar uma reserva estratégica de bitcoin, Trump definiu que o país não poderá vender nenhuma unidade da criptomoeda atualmente sob custódia. Estimativas indicam que o governo norte-americano teria cerca de 200 mil unidades do ativo que foram apreendidas ao longo dos últimos anos.

O decreto assinado por Trump também define que o país poderá criar "estoques" de outras criptomoedas, também aproveitando unidades que foram apreendidas nos últimos anos. No encontro com executivos, o presidente citou nominalmente o XRP, a Solana e a Cardano como ativos para esse estoque.

Autoridades do governo apontaram ainda que "vendas prematuras de bitcoin já custaram aos contribuintes dos Estados Unidos mais de US$ 17 bilhões perdidos. Agora, o governo federal terá uma estratégia para maximizar o valor dos seus ativos".

A medida de Trump também não descarta que o país compre mais unidades da criptomoeda no futuro, mas exige que os valores investidos não representam gastos adicionais no orçamento federal, o que obrigaria uma readequação de outras despesas. No curto prazo, esse cenário parece pouco provável.

