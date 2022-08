Número de transações envolvendo NFTs pode chegar em 40 milhões até 2027, aponta relatório

Apesar de uma tecnologia relativamente nova, os tokens não fungíveis (NFTs) podem atrair muita gente nos próximos cinco anos. De acordo com um estudo da Juniper Research, o número de transações envolvendo NFTs pode superar os 40 milhões até 2027.

O número representa um aumento de 24 milhões do que já foi realizado até 2022, baseado no cenário médio de adoção que a Juniper Research espera para os próximos anos deste mercado.

Ainda segundo o relatório, o sucesso dos NFTs até 2027 se dará por conta do metaverso do aumento na demanda por experiências imersivas.

A empresa prevê que os NFTs vinculados ao metaverso serão o segmento de NFT de mais rápido crescimento nos próximos 5 anos; aumentando de 600.000 transações em 2022 para 9,8 milhões em 2027. O relatório destaca a crescente demanda por experiências imersivas como um fator decisivo para impulsionar a adoção do metaverso e dos NFTs.

Para capitalizar esse crescimento, a pesquisa incentiva as empresas voltadas para o consumidor a criar conteúdo baseado em NFT para atender às demandas de um grupo demográfico mais jovem e experiente em tecnologia, que está mais pronto para comprar novas formas de conteúdo online e digital.

Apesar dos números otimistas, a empresa alertou para o risco de operar em um ambiente não regulamentado, além de golpes e fraudes.

No entanto, a regulação avança a passos largos em países de todo o mundo, inclusive no Brasil. O país foi elogiado por sua abordagem aos criptoativos por muitos nomes importantes do mercado, como Brad Garlinghouse, CEO da Ripple.

A Juniper Research fornece serviços analíticos e de pesquisa para o setor global de comunicações de alta tecnologia, fornecendo consultoria, relatórios de analistas e comentários do setor.

As principais preocupações apontadas no relatório foram em relação ao impacto ambiental e fraudes no setor de NFTs. O uso expressivo de energia elétrica por redes blockchain que validam suas transações por meio da mineração seria um exemplo disso, segundo a Juniper Research.

Felizmente, a Ethereum, principal rede utilizada para NFTs passará por uma atualização que abandonará a mineração, adotando a prova de participação no lugar. Dessa forma, está prevista uma economia de até 99% no consumo de energia elétrica a partir do próximo dia 6 de setembro de 2022. Outras redes de destaque no setor de NFTs, como Solana e Polygon, já funcionam sob o mesmo sistema.

Segundo a Juniper Research, é necessário que os reguladores trabalhem com as empresas do setor para padronizar processos com impacto ambiental reduzido e desenvolver proteções internas ao consumidor para permitir a utilização de NFTs como um meio para se envolver ainda mais com os consumidores.

